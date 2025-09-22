Foot : Arsenal et Manchester City se neutralisent, bonne affaire pour Liverpool

Manchester City a frappé très tôt, Arsenal a répliqué très tard, et le choc entre les deux candidats au titre s'est achevé le 21 septembre sans vainqueur (1-1), si ce n'est Liverpool qui accroît son avance.

Le choc de la cinquième journée à Londres s'est lancé sur un nouveau but d'Erling Haaland (9e, 0-1) et il s'est conclu par un lob sompteux de Gabriel Martinelli (90e+3, 1-1), le "super-sub" du moment.

L'ailier brésilien, entré un quart d'heure plus tôt, a sorti les siens de l'ornière, cinq jours après un but et une passe décisive en sortie de banc contre l'Athlétic Bilbao (2-0) en Ligue des champions.

Il a exploité une belle passe en cloche d'Eberechi Eze, un autre entrant, et profité d'un placement trop avancé de Gianluigi Donnarumma, pourtant impeccable jusque-là.

L'ancien gardien du PSG s'était montré autoritaire, aux poings ou à la main, de part et d'autre de la mi-temps, face à une équipe d'Arsenal qui a confisque le cuir.

Arteta "fier" et "déçu"

Le dénouement récompense les efforts des Gunners en même temps qu'il punit les manœuvres dilatoires de Manchester City, plus habile pour ralentir le jeu à chaque touche ou six-mètres, que pour créer du jeu.

Grâce à ses "finishers", comme Mikel Arteta appelle ses remplaçants, Arsenal a évité une deuxième défaite cette saison, trois semaines après celle subie à Liverpool (1-0).

"Je suis extrêmement fier des joueurs et de l'équipe mais vraiment déçu par le résultat", a résumé l'entraîneur en conférence de presse.

Pour Manchester City, la possession du ballon s'est limitée à 32,8%. Selon le statisticien Opta, c'est le plus faible taux jamais enregistré par une équipe entraînée par Pep Guardiola dans un match de championnat.

"Je tire mon chapeau à Arsenal", cela montre que c'était la "meilleure" équipe le 21 septembre, a reconnu l'Espagnol, beau perdant : "parfois cela arrive, il faut défendre parce que l'adversaire est meilleur".

Liverpool a dû lui se réjouir de voir deux concurrents se neutraliser.

Au classement et après cinq journées, le champion d'Angleterre et actuel leader compte déjà cinq points de plus qu'Arsenal (2e, 10 pts) et huit de plus que Manchester City (9e, 7 pts).

Aston Villa n'y arrive pas

Dans l'après-midi, Sunderland a joué un vilain tour à Aston Villa (1-1), qu'il a tenu en échec malgré une très longue infériorité numérique.

Le promu dirigé par Régis Le Bris s'est retrouvé à dix après le carton rouge de Reinildo (34e), il a craqué sur un but venu d'ailleurs (67e) mais s'est battu jusqu'à l'égalisation du Français Wilson Isidor (76e).

Ce coup d'éclat permet aux "Black Cats" de prolonger leur excellent début de saison et de grimper au septième rang avec huit points, le même total que Chelsea (6e) et Fulham (8e).

À l'inverse, la soupe à la grimace se poursuit pour les "Villans" d'Unai Emery, toujours sevrés de victoire (3 nuls, 2 défaites) et coincés dans la zone de relégation, à la dix-huitième place.

"Je suis un peu frustré et déçu, mais pas par le résultat, (...) nous n'avons pas joué selon notre identité, selon les idées que nous avons développées au cours des trois dernières années", a réagi l'entraîneur espagnol auprès de la BBC.

L'issue du match fait passer au second plan un petit événement : Villa a enfin marqué cette saison en championnat, sur un tir lointain du défenseur Matty Cash (67e, 0-1).

Sans Alexander Isak parti à Liverpool, Newcastle aussi marque très peu depuis le début du championnat (3 buts). Mais le club du Nord-Est encaisse tout aussi peu de buts (3), et ces deux facettes sont apparues en grand du 21 septembre à Bournemouth (0-0).

