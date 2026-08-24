Badminton : le Français Alex Lanier sacré champion du monde pour la première fois

>> Les joueurs de badminton vietnamiens visent les médailles aux championnats d'Asie
>> Le Français Toma Junior Popov en finale d'un Super 1000, une première
|Alex Lanier laisse éclater sa joie après avoir éliminé le Japonais Kodai Naraoka lors de la finale des Championnats du monde de badminton à New Dehli ce 23 août.
|Photo : AFP/VNA/CVN
À 21 ans, le natif de Caen (Ouest) vient parachever une journée historique pour le badminton tricolore. Un peu plus tôt, Delphine Delrue et Thom Gicquel avaient été couronnés en double mixte, là encore pour une première. Ils ont battus en trois sets les N.1 mondiaux, les Chinois Feng Yan Zhe et Huang Dong Ping (22-20, 19-21, 21-15).
Non qualifié pour les Jeux olympiques en 2024 à Paris, Alex Lanier a réalisé en deux ans une ascension fulgurante dans le paysage national du badminton, en devenant déjà en 2024 le premier Français sacré sur le circuit dans un Super 750, équivalent d'un Masters 1000 en tennis.
|Kodai Naraoka lors de son match contre le Français Alex Lanier n'a pas réussi à remonter le score lors des championnats du monde de badminton à New Delhi ce 23 août.
|Photo : VNA/CVN
Face à Naraoka, 11e mondial, il a bataillé dans un premier temps, avant de finalement largement l'emporter dans le premier set. Toujours très calme, il a de nouveau été dominateur dans le second pour s'imposer sans douter.
Premier également à devenir champion d'Europe en simple l'an passé, Alex Lanier a brillé par équipes en remportant le titre européen, et en échouant en finale des Mondiaux cette saison.
Ce sacre confirme la place de plus en plus importante prise par la France dans une discipline majoritairement dominée par des nations asiatiques comme la Chine ou la République de Corée.
Outre Lanier, Delphine Delrue et Thom Gicquel font également office de pionniers quand, également en simple, les frères Christo et Toma Junior Popov continuent eux aussi de valider les espoirs placés en eux.
AFP/VNA/CVN