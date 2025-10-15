Foot : l'Angleterre de Kane s'envole vers le Mondial-2026

L'Angleterre de Thomas Tuchel a validé à vitesse grand V son billet pour le Mondial-2026, mardi 14 octbre en décrochant une sixième victoire en six matches qualificatifs, sans but encaissé, à Riga contre la faible Lettonie (5-0).

Photo : AFP/VNA/CVN

La sélection des Three Lions est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le tournoi nord-américain en vertu de sa confortable avance sur l'Albanie, son dauphin du groupe K, sept points derrière.

Les deux dernières rencontres de novembre serviront à peaufiner les automatismes et à prolonger, peut-être, le formidable élan des partenaires de Harry Kane.

"Se qualifier à deux matches de la fin, c'est une grande réussite, sans aucun but encaissé, en pratiquant un football de grande qualité", a savouré le capitaine sur la chaîne ITV. "Nous donnons l'impression que c'est facile, mais ces matches peuvent être difficiles".

La campagne qualificative ne peut certes pas être perçue comme un gage de réussite l'été prochain, au regard de l'adversité peu relevée que les Anglais ont rencontrée, mais elle servira de base solide pour Tuchel.

L'ancien entraîneur du Bayern, du PSG ou encore de Chelsea, novice dans la fonction de sélectionneur, a débuté son mandat par un sans-faute : six victoires, 18 buts marqués et aucun concédé en qualifications.

Il a aussi donné des idées de jeu claires et du souffle à une équipe qui en a parfois manqué, le tout sans plusieurs stars laissées de côté, à cause de blessures (Alexander-Arnold, Palmer, Madueke) ou par choix (Bellingham, Foden, Grealish).

"Nous jouons de manière très agressive, avec un pressing haut. C'est un jeu très physique que nous pratiquons, c'est très exigeant mais cela motive tout le monde", a résumé l'Allemand.

Des gagnants en octobre

Tuchel n'a pas tout changé non plus. Sa décision de maintenir le capitanat à Harry Kane, le seul grand N09 à sa disposition, a encore été récompensée dans le petit Daugavas stadions (10.000 spectateurs) ouvert aux quatre vents.

L'avant-centre du Bayern a marqué sept buts en sept matches sous sa direction, en comptant son doublé de mardi 14 octobre : une frappe du gauche de l'extérieur de la surface (44e, 2-0) et un penalty parfaitement tiré avant la mi-temps (45e+4, 3-0).

Le Munichois traverse une des périodes les plus fastes de sa carrière : sur les deux derniers mois écoulés, il a inscrit 21 buts en 13 matches, club et sélection confondus.

"Les chiffres sont là, bien sûr, mais je pense aussi à la façon dont je me sens sur le terrain, la façon dont je vois les passes, les courses, et physiquement je suis en bonne forme", apprécie-t-il.

En Lettonie, Kane a montré une fois de plus sa science du placement, sa capacité à décrocher pour organiser les attaques et l'étendue de sa palette technique.

D'autres joueurs moins expérimentés ont également montré de belles choses à Riga, à commencer par l'ailier Anthony Gordon (24 ans) et le latéral polyvalent Djed Spence (25 ans), lancé en septembre et titulaire pour la deuxième fois d'affilée.

L'attaquant de Newcastle a tout fait pour percer le bloc bas adverse, offrant de nombreux centres à ses partenaires et marquant le premier but du match d'un tir enroulé (26e, 1-0) après une belle course.

Utilisé comme arrière droit, cinq jours après avoir évolué à gauche en amical contre le pays de Galles (3-0), Spence a lui géré derrière et apporté le danger devant, à l'image de son centre que le défenseur Maksims Tonisevs a catapulté dans son propre but (58e, 4-0).

Tuchel a pu faire entrer cinq remplaçants en seconde période et deux d'entre eux ont clos le festival : Jarrod Bowen a récupéré un ballon au pressing puis bien décalé Eberechi Eze, lequel a ajusté le gardien adverse après s'être bien réaxé (86e, 5-0).

Bien sûr, ce n'était que la 137e équipe au classement FIFA en face. Mais c'était un passage obligé, et très bien négocié, sur la route du Mondial.

AFP/VNA/CVN



