Ligue 1 : Lens domine Montpellier et se replace dans la course à l'Europe

Photo : AFP/VNA/CVN

Deux buts des attaquants M'Bala Nzola (1) et Jeremy Agbonifo (61), l'une des recrues du mercato, ont permis aux Nordistes de contrôler sans sueurs froides une rencontre marquée par l'exclusion simultanée des deux entraîneurs Jean-Louis Gasset et Will Still (26) après une altercation.

Lens s'empare provisoirement de la 5e place (33 pts) pour devancer Lille (32 pts) et Lyon (30 pts) qui affrontent respectivement Saint-Étienne et Marseille, ce week-end pour la suite de la journée.

Malgré les départs du gardien international Brice Samba, du défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov et l'absence de Kevin Danso, Lens garde le cap pour se mêler pleinement à la course à l'Europe. Battue une seule fois à l'extérieur, en l'occurrence à Paris, elle a affiché la même solidité.

Montpellier (17e, 15 pts) stoppe son redressement. L'équipe de Jean-Louis Gasset n'a pas réussi à confirmer ses deux récents succès devant Monaco (2-1) et à Toulouse (2-1). Elle reste relégable avec deux points d'avance sur la lanterne rouge Le Havre, qui se déplace dimanche 2e février Angers.

Malgré le retour de l'attaquant Andy Delort, arrivé mercredi 29 janvier pour remplacer le Nigérian Akor Adams, Montpellier a eu très peu d'occasions de percer la très solide défense nordiste.

Les partenaires de Benjamin Lecomte ont été submergés durant la première demi-heure par des Lensois, plus entreprenants, plus costauds et habiles pour jouer dans la profondeur. Les Nordistes se sont mis sur de bons rails en inscrivant le but le plus rapide du championnat par l'avant-centre angolais Nzola, après moins d'une minute de jeu.

Les partenaires de Jonathan Gradit ont eu l'opportunité de corser l'addition mais le but de Goduine Koyalipou (24e) a été refusé par la VAR pour une faute préalable sur "Kiki" Kouyaté. En vérifiant l'action sur l'écran de contrôle, l'arbitre M. Dechepy a exclu les deux entraîneurs Jean-Louis Gasset et Will Still.

Dans une rencontre tendue, marquée par de multiples accrochages et litiges, l'égalisation du Montpelliérain Khalil Fayad (45+2) a été également invalidée pour un hors-jeu.

Ensuite, Lens a assommé les Montpelliérains. Sur son premier ballon en Ligue 1 (61), le jeune attaquant suédois Jeremy Agbonifo, engagé cette semaine, a mis à l'abri sa nouvelle équipe. Il a ainsi rappelé à Montpellier que la course au maintien serait longue.

AFP/VNA/CVN