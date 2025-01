L1 : la place de Monaco sur le podium fragilisée à Nantes

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 31 points, les Monégasques, dont la différence de buts est de +10, restent sous la menace de Lyon, qui compte 28 points (+8) en cas de victoire par plus de deux buts d'écart à Brest, samedi 11 janvier.

Lille, accroché à Auxerre (0-0) dans la soirée, a raté de son côté l'occasion de doubler les Monégasques. Le Losc a pourtant obtenu un penalty, repoussé par le gardien icaunais, et a évolué en supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure.

À La Beaujoire, le point obtenu par les Nantais, qui restaient sur un nul méritoire à Lille (1-1), est un point doux-amer qui leur permet, certes, de sortir provisoirement de la zone rouge (14e), mais ils comptent 16 unités, tout comme Angers (15e) et Saint-Étienne (16e) qui joueront dimanche 11 janvier.

Le résultat ne fait donc aucun heureux au terme d'un match largement dominé par les hommes de Adi Hütter qui ont manqué singulièrement de tranchant devant le but adverse.

Même si l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a exprimé de la satisfaction. "Avant le match j'aurais signé pour le point (...) On sait d'où on vient, on sait où on se positionne dans ce championnat et c'est une belle performance ce soir face à une belle équipe de Monaco", a-t-il ajouté.

Handicapés par l'absence de dernière minute de Maghnes Akliouche, qui s'était ajoutée à celle d'Aleksandr Golovin, George Ilenikhena, Takumi Minamino ou Folarin Balogun, les joueurs du Rocher ont souvent buté sur la défense des Canaris bien regroupée.

Sans deux grosses fautes individuelles adverses, on se demande même comment ils seraient revenus au score, alors que Nantes avait quasiment fait feu de tout bois offensivement.

Sur un bon pressing de Johann Lepenant sur Mohammed Salisu, l'ailier gallois Sorba Thomas avait récupéré le ballon, débordé et centré en retrait, pour trouver, après une feinte astucieuse de Douglas Augusto, Matthis Abline, dont la reprise croisée a fait mouche (1-0, 12e).

En début de seconde période, le même Thomas avait aussi vu Kelvin Amian couper son centre au premier poteau pour doubler la mise (2-0, 47e).

Fébrilité défensive

Mais Nantes est l'une des équipes qui a perdu le plus de points en Ligue 1 après avoir mené au score.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur neuf rencontres où ils se sont trouvés en situation favorables, les hommes d'Antoine Kombouaré ont concédé quatre nuls et deux défaites.

Ils pourront regretter que la frappe de Moses Simon à la 82e, quasiment copie carbone de celle qui avait offert la victoire dans le derby contre Rennes (1-0), ait trouvé cette fois la transversale.

Mais ils regretteront surtout la facilité avec laquelle Breel Embolo s'est défait de Nicolas Pallois à la 52e pour réduire l'écart (2-1) et la sortie aérienne totalement ratée d'Anthony Lopes sur un corner à la 60e, qui a offert l'égalisation à Salisu, d'une tête au deuxième poteau dans les cages désertées (2-2).

Monaco, de son côté, n'aura pas su profiter d'un autre cadeau de Pallois qui avait dégagé directement sur Eliesse Ben Seghir, qui a fait briller, cette fois, Lopes (55e), alors que le même Pallois s'est un peu racheté en bloquant sur sa ligne un ballon dévié par Embolo à la 82e.

Après un déplacement à Reims, en milieu de semaine, pour les 1/16 de finale de la Coupe de France, l'ASM aura une nouvelle chance de prendre des points à l'extérieur chez la lanterne rouge Montpellier, le week-end prochain.

Nantes, lui, devra essayer de bonifier ces deux points arrachés coup sur coup à des cadors du championnat en allant défier Saint-Étienne pour un choc dans la lutte pour le maintien.

AFP/VNA/CVN