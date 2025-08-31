Ligue 1: le PSG s'offre un carton riche en péripéties à Toulouse

Un rodage, quel rodage ? Champions d’Europe et de France, les Parisiens ont étrillé Toulouse au Stadium (6-3) samedi 30 août lors de la 3 e journée, reprenant provisoirement la tête de la Ligue 1 et confirmant leur volonté de repartir sur les mêmes bases que la saison dernière.

Face à un TFC qui avait pourtant gagné ses deux premiers matches, Luis Enrique prévoyait une rencontre "serrée". Mais ses joueurs ont rapidement fait voler en éclats ce scénario : après quinze minutes, Paris menait déjà 3-0, sidérant un stade chauffé à blanc. Le jeune Portugais Joao Neves signait un doublé exceptionnel de retournés acrobatiques (7e, 14e), avant d’ajouter une superbe lucarne en seconde période (78e). Entre-temps, Bradley Barcola (9e) et Ousmane Dembélé sur pénalty (24e, 51e) avaient aggravé la marque.

Toulouse, malgré l’ampleur du score, n’a jamais renoncé. À 4-0, le Stadium poussait encore, espérant un but "bonus". Charlie Creswell les a récompensés en réduisant l’écart sur corner (37e). Juste avant la pause, le PSG concédait un pénalty. Mais le gardien parisien Lucas Chevalier, remplaçant de Donnarumma, héroïque, s’est imposé deux fois de suite : face à Frank Magri puis à Cristian Casseres, après que le premier tir eut été retiré.

La seconde période s’annonçait plus calme. Luis Enrique en a profité pour faire tourner, lançant même Willian Pacho en latéral gauche. Mais une ombre est venue ternir la fête : la sortie prématurée de Dembélé (70e), visiblement touché.

La fin de rencontre a offert un dernier frisson. Profitant du relâchement parisien, Toulouse a marqué deux fois coup sur coup : Yann Gboho à la conclusion d’un contre (89e), puis Alexis Vossah d’une frappe lointaine (90+1). De quoi enflammer à nouveau le Stadium, malgré une défaite lourde face à un PSG injouable.

Avec ce succès spectaculaire, Paris prend provisoirement la tête du championnat, porté par un Joao Neves déjà éblouissant et un Chevalier décisif. De quoi lancer idéalement une saison que les hommes de Luis Enrique entendent dominer de bout en bout.

