L’IEAE Vietnam 2026 rassemble les grandes marques de l’électronique mondiale

L’Exposition internationale de l’électronique et des appareils intelligents du Vietnam (IEAE 2026) devrait attirer des centaines de marques internationales et présenter des milliers de produits de pointe, offrant une expérience technologique immersive et ouvrant de nouvelles perspectives de partenariats commerciaux et d’expansion du marché.

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Photo : VNA/CVN

Prévue du 28 au 30 mai à Hô Chi Minh-Ville, la manifestation s’étendra sur plus de 10.000 m² et réunira plus de 500 stands issus de plus de 300 entreprises vietnamiennes et étrangères.

Parmi les participants figurent de grands fabricants des principaux pôles électroniques chinois tels que Shenzhen, Dongguan, Ningbo, Zhongshan et Foshan, ainsi que des marques reconnues comme Remax, Dongguan WUQUE Precision Technology, Shenzhen Sanlida Electrical Technology ou encore Guangdong Chunmi Electrical Appliance Technology.

Selon les représentants de Vinexad, l’édition 2026 mettra particulièrement l’accent sur les entreprises issues des grands centres de production électronique en Chine, proposant une offre diversifiée et hautement compétitive.

L’IEAE 2026 se positionne comme une plateforme commerciale spécialisée pour le secteur de l’électronique grand public et de l’électroménager au Vietnam. Pendant trois jours, le salon favorisera les interactions directes entre fabricants, acheteurs et distributeurs, permettant aux entreprises d’échanger sur leurs besoins et d’identifier des partenaires stratégiques grâce à des activités de promotion commerciale structurées.

Axé sur l’efficacité des transactions, l’événement ne se limite pas à une simple vitrine sectorielle, mais constitue un levier important pour renforcer la coopération et accroître la valeur ajoutée du marché.

Le secteur de l’électronique grand public mettra en avant des produits très prisés, tels que des casques Bluetooth Hi-Fi, des équipements de gaming, des accessoires intelligents ainsi que des technologies avancées comme les drones et les robots. Les entreprises participantes, dotées de capacités de production à grande échelle et de services OEM/ODM conformes aux normes internationales, proposeront des produits variés à des prix compétitifs, adaptés au développement de marques propres.

Parallèlement, l’espace dédié à l’électroménager présentera une large gamme d’appareils domestiques innovants, allant des friteuses sans huile aux purificateurs d’air.

Afin d’optimiser l’expérience des visiteurs, les organisateurs ont prévu des parcours de visite personnalisés ainsi que des programmes de mise en relation B2B facilitant l’accès direct à des sources d’approvisionnement fiables.

En marge de l’exposition, des forums et séminaires thématiques réuniront experts et chefs d’entreprise pour analyser les tendances technologiques et les orientations du marché vietnamien.

Véritable plateforme de réseautage, l’événement offre aux participants l’opportunité de diversifier leurs canaux de distribution, d’accéder à des fournisseurs directs et d’anticiper les évolutions du secteur.

VNA/CVN