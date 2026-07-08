Libérer les ressources pour soutenir une croissance à deux chiffres

Pour atteindre l’objectif d’une croissance annuelle d’au moins 10% sur la période 2026-2030, il est indispensable non seulement de mobiliser de nouvelles ressources, mais surtout de libérer celles qui restent aujourd’hui entravées.

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Réduire les délais administratifs, faciliter l’accès au foncier et au crédit, ainsi que garantir un climat des affaires stable et prévisible figurent parmi les conditions essentielles pour transformer les réformes en projets concrets, en emplois et en gains de productivité. La levée des goulots d’étranglement institutionnels est ainsi considérée comme le moyen le plus rapide d’insuffler une nouvelle dynamique au développement des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Entre une idée d’investissement et sa concrétisation, une entreprise doit encore franchir de nombreuses étapes liées à la planification, au foncier, à l’environnement, à la construction ou encore à la sécurité incendie…

Selon la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), de nombreux projets ne souffrent pas tant d’un manque de capitaux ou d’investisseurs que de l’absence d’un mécanisme de coordination suffisamment réactif et d’une autorité clairement identifiée pour en assurer le pilotage. L’objectif d’une croissance à deux chiffres exige donc une réforme en profondeur des mécanismes de mobilisation des ressources.

Ces derniers temps, de nombreuses politiques ont été adoptées afin de favoriser le développement des entreprises. La Résolution n° 68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie privée constitue notamment un pilier important pour renforcer la confiance des entrepreneurs. Entre avril et mai, le gouvernement a également adopté onze résolutions visant à simplifier les procédures administratives et les conditions d'exercice des activités commerciales.

À ce jour, 321 procédures administratives ont été décentralisées, 697 autres ont été supprimées et 1.754 conditions d'activité ont été levées, ce qui a permis de réduire de 53 % les délais de traitement et de générer une économie estimée à près de 23.000 milliards de dôngs par an pour l’ensemble de la société.

Selon Ho Sy Hung, président de la VCCI, ces orientations traduisent une évolution vers une administration qui considère les entreprises comme des partenaires au développement. Elles marquent le passage d’un système de contrôle préalable à un contrôle a posteriori fondé sur la transparence, la gestion des risques et la responsabilité des décideurs.

Toutefois, les effets de ces réformes restent encore à confirmer sur le terrain. Au premier semestre 2026, si près de 170.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, plus de 151.000 ont quitté le marché, signe d’une résilience encore fragile. L’accès au crédit et au foncier demeure également un défi majeur : 56,3 % des entreprises privées estiment que les conditions d’emprunt qui leur sont proposées sont moins favorables que celles offertes aux entreprises publiques, tandis que 74 % déclarent avoir dû reporter leurs projets en raison de lourdeurs administratives liées au foncier.

Selon Nguyen Minh Thao, docteure au ministère des Finances, le secteur privé doit être placé au cœur de la nouvelle stratégie de croissance. L’État doit passer d’un rôle de gestionnaire à celui de facilitateur. Il est essentiel de lever les obstacles institutionnels, de favoriser l’émergence de grandes entreprises privées capables de jouer un rôle moteur et d’encourager les investissements dans l’innovation ainsi que dans la transition verte.

De son côté, Tran Thu Trang, présidente de la société Hanel PT et de l’Association de production industrielle de la province de Bac Ninh, estime que la pérennité de la croissance dépend du renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes et d’une meilleure intégration avec le secteur des investissements directs étrangers (IDE). Cela suppose que les entreprises nationales montent davantage en gamme et maîtrisent les activités à forte valeur ajoutée, notamment la recherche et le développement.

En conclusion, une croissance à deux chiffres ne peut reposer uniquement sur l’investissement public ou le crédit. Elle exige avant tout un cadre institutionnel stable et transparent, garantissant les droits de propriété, une concurrence loyale et un environnement propice à des investissements durables.

VNA/CVN