K-Food : Séoul mise sur le Vietnam comme hub d’expansion vers l’ASEAN

Le gouvernement sud-coréen fait du Vietnam une plaque tournante stratégique pour développer son réseau logistique, ses circuits de distribution et sa chaîne d’approvisionnement de produits alimentaires, communément appelés "K-Food", vers l’ensemble des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

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Photo : CTV/CVN

Cette orientation, annoncée le 7 juillet par le ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, fait suite au succès de la foire "K-Food ASEAN 2026", organisée les 2 et 3 juillet à Hanoï. Le Vietnam est actuellement le quatrième marché d’exportation agroalimentaire de la République de Corée. Porté par le rayonnement de la vague culturelle sud-coréenne Hallyu, le pays connaît une demande locale en forte progression pour les produits coréens et devient ainsi un marché stratégique dans la stratégie d’expansion des exportations sud-coréennes vers l’ASEAN.

Pour améliorer sa compétitivité, Séoul mise sur une modernisation d'envergure de ses capacités logistiques sur le sol vietnamien. Le pivot de ce dispositif est le nouveau centre logistique multifonctionnel à Hanoï, opérationnel depuis juin dernier, qui dispose de systèmes de réfrigération et de congélation rapides et de solutions de chaîne du froid à haute efficacité, fournissant l'infrastructure nécessaire pour garantir la qualité optimale des produits frais tels que les fraises, les raisins et les poires, ainsi que des produits issus de l’élevage.

Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen étendra son soutien à l'exportation via le programme V-Express, combiné à des programmes de soutien logistique et marketing pour réduire les coûts d'importation et de transport, tout en renforçant les activités de promotion en ligne et hors ligne sur le marché vietnamien.

La stratégie d’exportation évolue également d’un modèle principalement orienté vers la vente directe aux consommateurs (B2C) vers une approche davantage centrée sur les entreprises (B2B). Face à l’engouement croissant des Vietnamiens pour les plats préparés, les sauces et les ingrédients inspirés de la cuisine de rue sud-coréenne, la République de Corée ambitionne de devenir un fournisseur majeur pour les restaurants, les chaînes de restauration et les cantines collectives, au-delà de sa présence traditionnelle dans les supermarchés.

Un accord de coopération avec l’enseigne K-Mart, qui dispose de 150 points de vente au Vietnam, permettra également de tirer parti de ses infrastructures logistiques et de distribution pour développer des programmes de marketing conjoints et étendre progressivement la chaîne d’approvisionnement des produits alimentaires sud-coréens vers des marchés voisins en pleine croissance, notamment le Cambodge et le Laos.

Lors de la foire "K-Food ASEAN 2026", 45 entreprises sud-coréennes ont rencontré 107 acheteurs venus de différents pays de l’ASEAN, aboutissant à la signature de 46 protocoles d’accord d’exportation pour une valeur totale de 21 millions de dollars. Les consommateurs locaux ont manifesté un intérêt particulier pour les produits halal et la cuisine de rue coréenne. L’espace consacré aux ramen sud-coréens inspirés du fleuve Hangang a notamment rencontré un grand succès auprès des jeunes visiteurs.

Jeong Gyeong-seok, directeur général de la politique de l’industrie alimentaire au ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, a souligné que le Vietnam constitue une plateforme essentielle pour développer les exportations de produits agricoles frais et d’ingrédients alimentaires.

Selon lui, Séoul continuera de s’appuyer sur son centre logistique multifonctionnel à Hanoï ainsi que sur le réseau de distribution de K-Mart afin d’étendre la présence des produits K-Food au-delà du marché vietnamien, vers l’ensemble de l’ASEAN, notamment le Cambodge et le Laos.

VNA/CVN