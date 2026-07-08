Hô Chi Minh-Ville accueille près de 34 millions de touristes au premier semestre 2026

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le secteur touristique de la ville a poursuivi sa forte croissance au cours du premier semestre, porté par une nette hausse du nombre de visiteurs internationaux. Cette dynamique a généré d'importantes recettes touristiques et contribue à la réalisation des objectifs fixés pour l'année.

>> Tourisme estival 2026 : les côtes de Hô Chi Minh-Ville dévoilent une offre diversifiée

>> Montagne Dinh : une parenthèse de nature et de sérénité aux portes de Hô Chi Minh-Ville

>> 50 ans de la ville portant le nom de l’Oncle Hô - La légende cachée sous terre

>> Hô Chi Minh-Ville demeure une destination touristique de premier plan

Plus précisément, en juin, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 806.000 visiteurs internationaux, soit une baisse de 2% par rapport à la même période de 2025. Au cours du premier semestre, la ville a comptabilisé 6,4 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 48,5% par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant ainsi 58,1% de l'objectif 2026 fixé à 11 millions de visiteurs étrangers.

Sur le marché intérieur, la ville a accueilli environ 4,35 millions de visiteurs en juin, soit une baisse de 23,3% en glissement annuel. Au cours du premier semestre, Hô Chi Minh-Ville a enregistré environ 27,315 millions de visiteurs nationaux, soit une diminution de 11,6% en variation annuelle, ce qui représente 54,6% de l'objectif annuel de 50 millions de visiteurs.

Malgré le recul du nombre de touristes nationaux, les recettes touristiques ont enregistré une croissance remarquable grâce à la forte reprise du marché international et à l'augmentation des dépenses des visiteurs. En juin, les recettes touristiques de la ville étaient estimées à 20.980 milliards de dôngs, soit une baisse de 6% par rapport à la même période de 2025. En revanche, sur les six premiers mois de l'année, elles ont atteint 213.980 milliards de dôngs, en hausse de 63,9% sur un an, soit 64,8% de l'objectif annuel fixé à 330.000 milliards de dôngs.

Ces résultats confirment le rôle de premier plan de Hô Chi Minh-Ville parmi les principales destinations touristiques du Vietnam, en particulier sur le marché international. La hausse de près de 50% du nombre de visiteurs étrangers et de plus de 60% des recettes touristiques au premier semestre témoigne de l'efficacité des programmes de promotion, de la diversification de l'offre touristique et de l'attractivité croissante de la ville à la suite de l'élargissement de son territoire administratif. Ayant déjà atteint plus de 50% de ses objectifs annuels en seulement six mois, le secteur touristique municipal devrait poursuivre sa forte dynamique au second semestre, notamment à l'approche de la haute saison touristique internationale et des fêtes de fin d'année.

Hausse de 28% du nombre de visiteurs dans les musées

Au cours du premier semestre, les musées de Hô Chi Minh-Ville ont accueilli plus de 2,16 millions de visiteurs, soit une hausse de 28% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, plus de 685.000 étaient des visiteurs internationaux. Parallèlement, de nombreuses mesures visant à améliorer les mécanismes, les politiques publiques et la transformation numérique dans le domaine du patrimoine culturel ont été mises en œuvre.

Ces informations ont été communiquées par le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville lors d'une récente conférence consacrée au bilan du premier semestre 2026 et à la définition des principales orientations pour le second semestre dans le domaine du patrimoine culturel.

Selon Truong Kim Quân, directeur adjoint du Département du patrimoine culturel, les musées relevant du Service municipal de la culture et des sports ont accueilli plus de 2,168 millions de visiteurs, dont plus de 1,483 million de visiteurs nationaux, en hausse de 43%. Les visiteurs internationaux étaient au nombre de 685.117, soit une progression de 6 %. Par ailleurs, les musées non publics ont reçu plus de 92.000 visiteurs, en augmentation de plus de 10% par rapport à la même période de l'année précédente.

Diversifier l'offre touristique

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l'un des principaux moteurs de la croissance du secteur au premier semestre réside dans le développement de nouveaux produits touristiques diversifiés. La progression des recettes, supérieure à celle du nombre de visiteurs, traduit une orientation vers des segments à plus forte valeur ajoutée et un pouvoir d'achat plus élevé.

D'après les dernières données de la plateforme de voyage Agoda, la mégapole du Sud figure parmi les trois destinations les plus recherchées du Vietnam. La ville séduit les visiteurs par sa riche gastronomie, sa vie nocturne animée et son offre commerciale dynamique.

Selon Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme, le potentiel de développement du secteur demeure considérable. Les dépenses de loisirs, qui bénéficiaient auparavant à des destinations voisines, peuvent désormais être captées et redistribuées au sein même de la ville. Hô Chi Minh-Ville dispose en outre d'un marché local de plus de 14 millions d'habitants, stable et moins sensible à la saisonnalité que les visiteurs venus d'autres régions. La ville possède également d'importants atouts pour développer l'économie nocturne et le tourisme expérientiel.

Pham Huy Binh estime que les deux jours du week-end doivent être considérés comme un véritable espace économique, et non comme un simple prolongement des activités touristiques quotidiennes. Les entreprises du secteur sont ainsi encouragées à concevoir des offres combinant loisirs, sports, tourisme fluvial, gastronomie, shopping et divertissement, afin de proposer des séjours de week-end attractifs articulés autour d'itinéraires thématiques.

Pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres, le tourisme figure parmi les secteurs appelés à soutenir le développement des services, du commerce et de la consommation. Au second semestre, le Service municipal du tourisme poursuivra plusieurs chantiers prioritaires, notamment la finalisation du Plan de développement touristique à l'horizon 2030 et l'organisation de la 20e édition du Salon international du tourisme. La ville prépare également de nouvelles politiques destinées à encourager les investissements et à développer des produits touristiques de haute qualité. En parallèle, le Service travaille avec les entreprises du secteur afin de relever plusieurs défis, parmi lesquels la concurrence croissante des destinations régionales, la hausse des coûts du transport et du carburant, les limites des infrastructures dédiées au tourisme fluvial, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les retards dans la mise en œuvre de certains projets.

Texte et photos : Tân Dat/CVN