L'IA, nouveau moteur de croissance pour l'e-commerce

L'intelligence artificielle (IA) s'impose comme un moteur essentiel du développement de l'e-commerce. Elle contribue non seulement à améliorer l'expérience d'achat, mais aussi à aider les entreprises à optimiser leurs opérations, à élargir leur clientèle et à renforcer leur compétitivité dans l'environnement numérique.

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Photo : Nhân Dân/CVN

Récemment, plus de 2.000 représentants de marques, vendeurs, créateurs de contenu et partenaires ont participé au Shopee Brands And Creators Summit 2026, un forum dédié aux nouvelles tendances du e-commerce, dans un contexte d'utilisation croissante de l'IA.

Selon Sarah Nguyen, directrice commerciale de Shopee au Vietnam, l'évolution des comportements des consommateurs impose de nouvelles exigences aux plateformes de e-commerce. Les utilisateurs ne se soucient plus seulement du prix, mais attendent également davantage en termes d'expérience, de personnalisation et de confiance. L'entreprise concentrera donc ses efforts sur trois axes prioritaires : l'amélioration de l'expérience d'achat, l'élargissement de la clientèle et le renforcement de l'intégration de l'IA dans l'ensemble de son écosystème.

En termes d'opérations, selon les données publiées lors de l'événement, les vendeurs utilisant les services de livraison express ou la solution "Shopee Process" ont constaté une nette amélioration de la rapidité de traitement des commandes, contribuant à une augmentation de 130% du volume de commandes par rapport à ceux n'utilisant pas ces services. Le délai de traitement des infractions au règlement de la plateforme a également diminué de 25% par rapport à l'année précédente grâce aux mises à niveau technologiques et au renforcement du contrôle des produits.

Shopee a déclaré qu'elle continuerait d'investir dans l'infrastructure logistique, d'étendre son réseau de bornes de retrait, de mettre en place des services de livraison et d'installation pour les articles volumineux et de maintenir ses politiques de protection des acheteurs, telles que le double remboursement pour les contrefaçons avérées sur Shopee Mall.

Outre l'amélioration de l'expérience d'achat, l'entreprise ambitionne également de développer son écosystème de contenu et ses partenariats. En 2025, ses programmes collaboratifs et ses modèles d'achat intégrant le divertissement ont touché plus de 70 millions de nouveaux utilisateurs. À l'avenir, Shopee continuera de développer ses partenariats avec des plateformes telles que YouTube Shopping, Instagram et Garena, tout en s'appuyant sur son réseau de plus de 4 millions de créateurs de contenu dans la région.

Lors de l'événement, le créateur de contenu Hoàng Van Khoa (PewPew) a déclaré que la tendance actuelle est de construire un écosystème de contenu multiplateforme plutôt que de dépendre d'un seul canal. Le contenu est diffusé sur Shopee Video, Shopee Live et les réseaux sociaux afin d'élargir la portée et d'améliorer les taux de conversion. Selon PewPew, cette approche permet à ses chaînes de maintenir plus de 30 millions de vues par mois.

L'un des points forts de l'événement a été la promotion de l'IA dans l'ensemble de l'écosystème e-commerce. Ainsi, les utilisateurs pourront rechercher des produits par image, voix ou texte, recevoir des résumés de produits et se voir suggérer des offres pertinentes. Pour les vendeurs, l'IA sera intégrée aux outils de diffusion en direct, de création de vidéos courtes, de service client, d'analyse des performances commerciales et d'assistance aux ventes transfrontalières.

Calvin Lam, fondateur et Pdg d'iBasic Vietnam, a estimé que l'alliance de l'IA, du contenu créatif et de l'écosystème e-commerce offre aux marques vietnamiennes de nouvelles opportunités pour atteindre leurs clients cibles, tout en renforçant leur capacité à promouvoir leurs produits tant au niveau national qu'international.

En clôture du programme, Shopee a remis les Shopee Awards 2026 afin de récompenser les marques, vendeurs, créateurs de contenu et partenaires ayant apporté une contribution exceptionnelle à l'écosystème, avec de nouvelles catégories telles que Meilleur lancement de nouveau produit, Pionniers de la croissance transfrontalière et Meilleur engagement de contenu.

Tu Linh/CVN