Le ministère de l'Industrie et du Commerce explique les causes du déficit commercial au premier semestre

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a expliqué que le déficit commercial enregistré par le Vietnam au premier semestre de cette année s'expliquait principalement par la hausse des importations de machines, d'équipements et de matières premières, soulignant que cette progression traduisait un renforcement des activités d'investissement et de production plutôt qu'un ralentissement des exportations.

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Photo : VNA/CVN

Lors de sa conférence de presse périodique tenue le 7 juillet, Trân Thanh Hai, directeur général adjoint de l'Agence du commerce extérieur, a indiqué que le Vietnam avait enregistré, au cours du premier semestre, 266,5 milliards de dollars d'exportations et 283,2 milliards de dollars d'importations, soit un déficit commercial d'environ 16,7 milliards de dollars.

Selon lui, ce déficit doit être interprété à la lumière de la structure des importations, qui reflète les besoins de l'économie en matières premières, équipements et biens intermédiaires destinés à soutenir la production.

Le ministère a précisé que les importations de produits électroniques, informatiques, de machines et d'équipements avaient représenté plus de la moitié des importations totales, témoignant d'une forte demande en composants et en moyens de production liée à l'intensification des investissements et des activités manufacturières.

Les importations de produits énergétiques, notamment de pétrole brut et de charbon, ont également progressé. La hausse des prix sur les marchés internationaux a contribué à alourdir la facture des importations, malgré une augmentation limitée des volumes importés.

Par ailleurs, les importations d'autres intrants industriels essentiels, tels que l'acier, les produits chimiques, les matières plastiques ainsi que les matières premières destinées aux secteurs du textile et de la chaussure, ont elles aussi augmenté, ce qui reflète le dynamisme de la production manufacturière nationale.

Trân Thanh Hai a reconnu que le déficit commercial pouvait exercer, à court terme, une certaine pression sur plusieurs indicateurs macroéconomiques. Il a toutefois souligné que l'essentiel des importations concernait des matières premières, des machines et des équipements destinés à la production et à l'investissement, ce qui devrait renforcer les capacités de production du pays et favoriser la croissance des exportations dans les prochains mois.

"Si l'on considère la balance globale des paiements, le Vietnam continue de bénéficier des investissements directs étrangers (IDE), des recettes issues des services ainsi que d'autres flux de capitaux. Dans ce contexte, le déficit commercial actuel demeure maîtrisé", a-t-il déclaré.

Afin de maintenir la dynamique des exportations au second semestre, le ministère poursuivra la mise en œuvre effective des accords de libre-échange (ALE), renforcera les activités de promotion commerciale et mobilisera le réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l'étranger afin d'aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux acheteurs et aux réseaux internationaux de distribution.

Parallèlement, il intensifiera la lutte contre la fraude commerciale et la contrefaçon, renforcera le contrôle de l'origine des principaux produits d'exportation et suivra de près les importations d'énergie et de matières premières afin d'adapter rapidement les politiques publiques aux évolutions du marché.

VNA/CVN