Réouverture du mausolée du Président Hô Chi Minh après des travaux de restauration

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Ces travaux d’entretien périodique, désormais achevés pour l’essentiel, permettent au site d’accueillir à nouveau les citoyens vietnamiens et les visiteurs étrangers venus rendre hommage au Président Hô Chi Minh ainsi qu’aux héros et martyrs morts pour la patrie, ou prendre part à des activités politiques et culturelles.
Au cours du premier semestre de cette année, plus d'un million de personnes, dont plus de 256 000 étrangers, ont visité le mausolée.
-VNA/CVN