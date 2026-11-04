L’électricité nationale illumine les foyers du village de Lòm - K. Chăm

L’électricité du réseau national est désormais accessible à tous les foyers du village de Lòm - K. Chăm. Au-delà de l’amélioration des conditions de vie, cette avancée facilite la scolarité des enfants et ouvre de nouvelles perspectives pour la production et le développement économique des habitants Chứt de cette région frontalière défavorisée.

>> Électricité : le complexe de Phu My a produit 200 milliards de kWh

>> Le réseau d’électricité national bénéficie de 80 MW

>> L’EVN exporte 0,7 milliard de kWh d'électricité en six mois

Photo : DLQT/CVN

Le village de Lòm - K. Chăm, dans la commune de Dân Hóa, province de Quảng Trị, compte actuellement 108 foyers regroupant 466 habitants, dont la majorité appartient au groupe ethnique Mày, au sein de l’ethnie Chứt. Située dans une région montagneuse et frontalière, la localité a longtemps été confrontée à de nombreuses difficultés liées au manque d’infrastructures, notamment en matière de transport et d’approvisionnement en électricité pour les besoins domestiques et la production.

À la mi-juin 2025, grâce aux financements du Programme cible national de développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses, le réseau électrique national a été étendu à la zone de Sy (hameau 3), permettant de raccorder 66 foyers. Toutefois, 42 autres foyers, situés dans les zones de Lòm (hameau 1) et de K. Chăm (hameau 2), n’y avaient toujours pas accès.

Afin de raccorder ces derniers foyers, la Compagnie d’électricité de Quảng Trị a mis en œuvre un projet d’alimentation électrique du village de Lòm - K. Chăm, dans le cadre du projet de modernisation des réseaux électriques moyenne et basse tension relevant de l’équipe de gestion de l’électricité de Minh Hóa pour 2026.

Photo : DLQT/CVN

D’un coût total de près de 660 millions de dôngs, les travaux ont notamment porté sur la construction d’un nouveau poste de transformation d’une puissance de 50 kVA, avec une tension de 22/0,4 kV, ainsi que sur l’installation des fondations et des poteaux basse tension et de 798 mètres de câbles torsadés en aluminium gainé. Ces équipements étaient indispensables pour raccorder les zones d’habitation encore privées d’électricité.

Après près d’un mois de travaux, l’équipe d’électricité de Minh Hóa a achevé le chantier, installé les lignes et posé les compteurs pour les 42 foyers concernés, dont 18 dans la zone de Lòm et 24 dans celle de K. Chăm.

Le 26 octobre, l’installation a été officiellement mise sous tension, mettant fin à l’absence de raccordement au réseau national dans ces deux zones. Désormais, les 108 foyers du village de Lòm - K. Chăm disposent tous de l’électricité du réseau national.

Selon Lê Ngọc Hoan, chef adjoint de l’équipe d’électricité de Minh Hóa, les équipes ont mobilisé, en coordination avec l’entreprise chargée des travaux, les ressources humaines, les matériaux et les équipements nécessaires afin d’accélérer le chantier et de raccorder les habitants dans les meilleurs délais.

"Après la mise sous tension, nous avons également accompagné les habitants en leur donnant des conseils pour utiliser l’électricité en toute sécurité et de manière stable, afin de répondre au mieux à leurs besoins domestiques et de production", a-t-il indiqué.

Un nouvel élan pour le développement de la communauté Chứt

Pour les habitants de Lòm - K. Chăm, l’arrivée de l’électricité nationale représente une grande joie, après de longues années de vie dans des conditions matérielles difficiles.

Photo : DLQT/CVN

Hồ Biên, chef du village de Lòm - K. Chăm, ne cache pas sa satisfaction : "Les habitants sont très heureux d’avoir enfin l’électricité. Désormais, les familles peuvent s’éclairer et les enfants peuvent étudier plus facilement".

L’accès au réseau national permet aux familles de mieux organiser leur vie quotidienne, facilite les études des enfants le soir et leur donne accès aux équipements électriques essentiels. À plus long terme, un approvisionnement stable en électricité pourrait également favoriser l’utilisation de machines et d’équipements dans les activités de production, améliorer la productivité et accroître les revenus des ménages.

Peuplé principalement de Mày, appartenant à l’ethnie Chứt, le village de Lòm - K. Chăm se trouve dans une zone montagneuse et frontalière de la province de Quảng Trị, qui reste confrontée à de nombreuses difficultés. Le raccordement de l’ensemble des foyers ne répond donc pas seulement à un besoin essentiel : il marque également une avancée dans l’amélioration des infrastructures de base de la localité.

En complément des programmes d’investissement destinés aux régions peuplées de minorités ethniques et aux zones montagneuses, l’extension du réseau électrique contribue à réduire les écarts d’accès aux services essentiels entre les territoires. Elle permet aux habitants de stabiliser leurs conditions de vie et de prendre davantage d’initiatives dans le développement de leurs activités économiques familiales.

De Sy à Lòm et K. Chăm, le réseau électrique a désormais atteint l’ensemble des foyers du village. Cette avancée constitue une base importante pour poursuivre l’amélioration des conditions de vie de la communauté Chứt, soutenir le développement socio-économique et favoriser l’essor de cette région frontalière.

Hai Sâm - Câm Sa/CVN