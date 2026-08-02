L'EVFTA : six ans de résultats concrets pour le commerce Vietnam - UE

Six ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), le 1 er août 2020, la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) estime que cet accord a profondément transformé les relations économiques bilatérales.

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Photo : VNA/CVN

Six ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), le 1er août 2020, la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) estime que cet accord a profondément transformé les relations économiques bilatérales. Au-delà de la suppression des barrières commerciales, il a renforcé la confiance des entreprises, favorisé les échanges à forte valeur ajoutée et consolidé la place du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

Une intégration commerciale en nette accélération

Selon les données du Département général des douanes du Vietnam et de l'Institut national de la statistique (INS), les échanges commerciaux cumulés entre le Vietnam et l'Union européenne ont dépassé 900 milliards de dollars entre janvier 1995 et juin 2026.

Parmi ce total, 383,8 milliards de dollars, soit 42,6% des échanges des trois dernières décennies, ont été réalisés au cours des six années ayant suivi l'entrée en vigueur de l'EVFTA.

À l'occasion du sixième anniversaire de l'accord, le président d'EuroCham, Bruno Jaspaert, a souligné que près de la moitié des échanges commerciaux entre le Vietnam et l'UE avaient été réalisés sous le régime de l'EVFTA, illustrant l'accélération rapide de l'intégration économique une fois les obstacles à l'accès au marché levés.

"Il y a six ans, l'EVFTA représentait un engagement politique ambitieux. Aujourd'hui, ses effets sont concrets et mesurables", a-t-il déclaré.

Selon lui, l'accord a remodelé les flux commerciaux, renforcé la confiance des investisseurs et fait du Vietnam l'un des partenaires économiques les plus stratégiques de l'Union européenne en Asie. EuroCham continuera de promouvoir un dialogue public-privé constructif afin de soutenir la croissance des échanges et des investissements.

L'intérêt croissant des entreprises européennes pour le marché vietnamien confirme cette dynamique. La moitié des entreprises européennes engagées dans les échanges bilatéraux déclarent bénéficier directement des préférences tarifaires prévues par l'accord.

L'indice de confiance des entreprises (Business Confidence Index - BCI) d'EuroCham pour le deuxième trimestre 2026 montre que 55% des entreprises interrogées considèrent désormais le Vietnam comme une plateforme opérationnelle stratégique ou un marché prioritaire de croissance, tandis que 22 % l'intègrent comme un maillon important de leur réseau régional.

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Les entreprises des secteurs du commerce, de la logistique et des biens de consommation figurent parmi les principales bénéficiaires de l'accord. Une entreprise sur quatre y déclare avoir réduit ses coûts de 16 à 30%, soit deux fois la moyenne observée dans l'ensemble des secteurs.

Les prestataires logistiques constatent également une hausse continue de la demande en services de transport, d'entreposage et de distribution grâce au recours accru aux préférences tarifaires de l'EVFTA.

Un importateur européen ayant participé à l'enquête a indiqué que plus de 80% de ses échanges avec le Vietnam bénéficient désormais de ces préférences. Si la baisse des droits de douane n'a eu qu'un effet limité sur les marges, la réduction des coûts d'importation lui a permis d'améliorer sa compétitivité et d'élargir ses perspectives de développement sur le marché vietnamien.

Un levier pour des investissements de qualité

Si le commerce de marchandises a fortement progressé, les investissements directs européens évoluent à un rythme plus modéré. Les investisseurs continuent d'accorder une importance particulière à la stabilité du cadre réglementaire, à l'efficacité des procédures administratives et à la sécurité juridique.

Dans ce contexte, EuroCham estime que la ratification complète de l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) par l'ensemble des États membres de l'UE revêt une importance stratégique.

Alors que l'EVFTA facilite les échanges commerciaux, l'EVIPA offrirait un cadre juridique renforcé et des mécanismes modernes de règlement des différends, favorisant les investissements européens dans les énergies propres, les infrastructures numériques et l'industrie manufacturière de haute technologie.

Pour Jean-Jacques Bouflet, vice-président d'EuroCham, depuis l'élévation des relations Vietnam - UE au niveau de partenariat stratégique global en janvier 2026, l'EVFTA constitue le socle d'une nouvelle phase de coopération économique.

Son impact dépasse largement la seule progression des échanges commerciaux. L'accord démontre qu'un partenariat commercial ambitieux entre l'Union européenne et une économie asiatique émergente peut générer des bénéfices durables et servir de modèle pour de futurs accords régionaux.

Il contribue également à renforcer les bases d'une coopération plus étroite entre l'Union européenne et l'ASEAN, dans un contexte international marqué par de profondes mutations.

Contrairement aux accords de libre-échange traditionnels, l'EVFTA couvre également la coopération douanière, les normes techniques, la propriété intellectuelle, le développement durable et la transparence réglementaire.

À mesure que l'Union européenne renforce ses exigences environnementales et de durabilité, notamment à travers le Pacte vert pour l'Europe (Green Deal), le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACB) et le règlement européen sur la déforestation (EUDR), la capacité des entreprises vietnamiennes à se conformer à ces nouvelles règles deviendra un facteur déterminant de leur compétitivité.

Jean-Jacques Bouflet estime que la simplification des procédures douanières, l'accélération des remboursements fiscaux, la numérisation des formalités administratives et une clarification des règles d'origine permettraient à un plus grand nombre d'entreprises, en particulier les PME, de tirer pleinement parti de l'EVFTA.

Enfin, malgré l'excédent commercial du Vietnam vis-à-vis de l'Union européenne, il souligne que ce partenariat ne saurait être perçu comme une relation à somme nulle.

L'Europe apporte au Vietnam des technologies avancées, des équipements industriels et des produits pharmaceutiques qui renforcent sa productivité, tandis que les exportations vietnamiennes, notamment dans les secteurs de l'électronique, du textile-habillement, des chaussures, du mobilier et des produits agricoles, consolident les chaînes d'approvisionnement européennes.

EuroCham estime ainsi qu'il existe un important potentiel pour approfondir cette coopération et encourage le Vietnam à accroître ses importations de technologies européennes de pointe afin d'accélérer sa modernisation industrielle et sa montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales.

L'Union européenne représente actuellement près de 12% des exportations vietnamiennes, mais seulement 4% de ses importations. Une plus grande intégration des technologies européennes contribuerait non seulement à rééquilibrer les échanges bilatéraux, mais aussi à renforcer durablement la compétitivité de l'économie vietnamienne.

VNA/CVN