L'été au Japon a été le plus chaud jamais enregistré

Le Japon a connu cette année son été le plus chaud depuis le début des relevés, égalant le niveau observé en 2023, selon les données publiées lundi 2 septembre par l'Agence météorologique japonaise.

La température moyenne entre juin et août a enregistré un écart de plus de 1,76°C par rapport à la valeur moyenne pour la même période, soit le niveau le plus élevé depuis le début des statistiques en 1898, a précisé l'Agence météorologique japonaise.

AFP/VNA/CVN