Des records de chaleur estivale frappent de nombreuses régions du Japon

Le Japon est confronté à une vague de chaleur sans précédent, avec des températures avoisinant 40 o C dans les régions du Tokai au Kanto dimanche 7 juillet.

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a émis des alertes aux coups de chaleur pour 26 préfectures, exhortant les résidents à prendre des précautions contre la chaleur potentiellement mortelle.

La chaleur persistante ne montre aucun signe de refroidissement et les températures diurnes devraient atteindre des températures telles que le Japon devrait expérimenter des chaleurs extrêmes dans plus de 200 localités pour la première fois cette année.

Dimanche, on anticipe 36oC à Tokyo, et de nombreuses régions, du Tokai au Kanto, pourraient connaître des températures supérieures à la température corporelle, selon la JMA.

Les températures à Maebashi et Chichibu devraient atteindre 39oC, tandis que celles de certaines régions dans les terres du Kanto pourraient atteindre 40oC .

La vague de chaleur a entraîné un nombre record de cas d'insolation dans de nombreuses régions du pays. Deux résidants âgés dans les préfectures d'Ehime et de Tokushima ont été déclarées mortes à la suite d'un coup de chaleur, tandis que Tokyo a signalé 119 urgences liées à la chaleur le même jour, dont trois cas graves chez des personnes âgées.

Les autorités ont exhorté les habitants, en particulier les personnes âgées et les enfants, à utiliser les climatiseurs de manière appropriée, à s'hydrater même s'ils n'ont pas soif, et à éviter les sorties et les exercices inutiles.

