Colombie : un bébé hippopotame descendant de la colonie d'Escobar meurt

Un bébé hippopotame descendant de la colonie de Pablo Escobar est mort mercredi 5 août, peu après avoir été secouru en état de malnutrition sévère dans le Nord-Ouest de la Colombie.

>> Belgique : deux hippopotames testés positifs au COVID-19

>> Le premier bébé hippopotame voit le jour au parc culturel de Dâm Sen

>> Les hippopotames d'Escobar seront pour partie euthanasiés, stérilisés et déplacés

Photo : AFP/VNA/CVN

L'animal, âgé d'environ 15 jours, avait été trouvé sans sa mère par des pêcheurs sur les rives d'un fleuve. Il était caché parmi des buissons dans une zone rurale du département d'Antioquia (Nord).

Selon le gouvernement, environ 200 hippopotames vivent à l'état sauvage dans cette zone. Ils sont issus de l'introduction de ces animaux par le baron de la drogue Pablo Escobar, abattu par les forces de l'ordre en 1993.

Le bébé hippopotame "est arrivé avec des signes de déshydratation chronique, de malnutrition et un tableau gastro-intestinal aigu qui a compliqué l'ensemble de son état clinique", a déclaré dans une vidéo un vétérinaire de l'autorité environnementale régionale.

Malgré les tentatives pour le sauver, l'animal "est décédé", a-t-il ajouté.

Après avoir été découvert, il avait été transféré dans un sanctuaire d'hippopotames à l'Hacienda Napoles, le domaine autrefois propriété d'Escobar depuis transformé en parc à thème.

Pablo Escobar avait importé quatre hippopotames dans les années 1980 pour son zoo privé sur l'hacienda. Après la mort du chef du cartel de Medellin, les animaux se sont échappés et se sont installés le long des berges du Magdalena, où ils ont perturbé l'écosystème et ont attaqué des pêcheurs.

Ils constituent actuellement la plus grande colonie d'hippopotames hors d'Afrique.

Cette espèce, considérée comme invasive, se reproduit sans contrôle sur les rives du fleuve Magdalena, le plus grand du pays.

Le gouvernement a approuvé cette année un plan visant à en abattre près de 80, après l'échec des tentatives de contrôle de leur reproduction par stérilisation.

AFP/VNA/CVN