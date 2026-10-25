Les U17 vietnamiennes filent vers la Coupe d’Asie

Victorieuses lors de leurs trois matches des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U17 2027, avec 28 buts marqués et aucun encaissé, les Vietnamiennes ont terminé premières du groupe D et décroché leur billet pour la phase finale.

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Photo : VNA/CVN

L’équipe féminine des moins de 17 ans (U17) du Vietnam a officiellement validé son billet pour la phase finale de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2027 (AFC U17 Women’s Asian Cup 2027), après sa victoire 2-0 contre le Kirghizistan dimanche soir 11 octobre au stade de Bà Rịa, à Hô Chi Minh-Ville. Grâce à ce succès, les joueuses vietnamiennes terminent en tête du groupe D des éliminatoires.

Avant cette rencontre décisive, la sélection dirigée par le technicien japonais Okiyama Masahiko s’était imposée avec autorité face à la Palestine (6-0) puis contre les îles Mariannes du Nord sur un score fleuve de 20-0. Fortes de ces résultats et d’une différence de buts largement supérieure à celle de leurs adversaires du jour, les Vietnamiennes n’avaient besoin que d’un match nul pour conserver leur première place, mais elles ont abordé la partie avec la ferme intention de s’imposer devant leurs supporters.

Dès l’entame de match, le Kirghizistan, contraint de l’emporter pour espérer se qualifier, a tenté d’imposer un pressing haut. Toutefois, le Vietnam a rapidement repris le contrôle du jeu grâce à une grande maîtrise technique. À la 24e minute, au terme d’une phase de jeu collective parfaitement construite, Nguyễn Thị Huyền Trang a ouvert le score, permettant aux siennes de regagner les vestiaires avec un avantage mérité.

Un parcours sans faute

En seconde période, la domination vietnamienne s’est accentuée et a été récompensée à la 55e minute par Đỗ Thị Hà Vi. Profitant d’un centre idéalement ajusté venu de l’aile gauche et d’une hésitation dans la défense adverse, la joueuse portant le numéro 19 a inscrit le second but d’une reprise à bout portant. Maîtresses du terrain jusqu’au coup de sifflet final, les protégées d’Okiyama Masahiko ont su préserver cette avance de 2-0 pour sceller leur qualification.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Okiyama Masahiko s’est félicité de la rigueur tactique de son groupe, soulignant qu’il n’avait concédé aucun but durant tout le tournoi. Il a précisé que la préparation pour la phase finale se concentrerait désormais sur le renforcement des compétences techniques et l’ajustement des stratégies en fonction du tirage au sort à venir.

Photo : VNA/CVN

De son côté, la buteuse Đỗ Thị Hà Vi a exprimé sa joie d’avoir atteint son objectif personnel de marquer lors de chaque rencontre, tout en remerciant la Fédération du Vietnam de football et le public pour leur soutien constant tout au long de cette campagne qualificative.

La phase finale de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2027 se déroulera du 31 mars au 17 avril en Chine, réunissant 12 équipes réparties en trois poules de quatre. Les deux premières de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures troisièmes, décrocheront leur billet pour les quarts de finale.

Au-delà de la performance sportive, la présence de 18 joueuses issues du vivier national de préformation féminine dans l’effectif convoqué illustre les progrès enregistrés dans la détection, la formation et le développement des jeunes talents par la Fédération vietnamienne de football.

Interrogé sur la valeur technique de ce groupe, le sélectionneur Okiyama Masahiko met en avant trois atouts majeurs : les fondamentaux techniques, la capacité d’assimilation tactique et l’aptitude à maintenir une forte intensité de jeu.

Le technicien japonais souligne que ces jeunes joueuses disposent d’un bagage technique solide et s’adaptent rapidement aux exigences tactiques du collectif. Selon lui, cette progression s’explique par un travail quotidien fondé sur des critères de qualité et d’exigence alignés sur les standards internationaux.

Pour Okiyama Masahiko, la capacité à maintenir un rythme élevé tout au long de la partie constitue un avantage décisif. Elle permet aux joueuses d’exprimer pleinement leurs qualités techniques même face à des adversaires plus physiques et plus agressives dans les duels, comme c’est fréquemment le cas dans les compétitions internationales.

Dans les faits, la stratégie de formation à long terme du football féminin de jeunes au sein du centre de la Fédération vietnamienne de football a été lancée dès 2013, avec plusieurs promotions réparties par catégories d’âge.

Le processus de recrutement s’appuie à la fois sur les clubs et sur les provinces où le football féminin est bien implanté, tout en étant complété par des campagnes de sélection centralisées destinées à repérer et à façonner les profils les plus prometteurs.

L’objectif du programme ne se limite pas à préparer les équipes pour les compétitions de jeunes relevant de la Fédération de football de l’Asie du Sud-Est et de la Confédération asiatique de football. Il vise également à constituer, sur le long terme, un réservoir de talents pour les clubs et les diverses sélections nationales.

Méthode de formation

Parmi les points forts du dispositif, Okiyama Masahiko insiste sur la cohérence de la méthode de formation. Les joueuses formées en continu selon la même philosophie de jeu que celle de l’équipe nationale s’intègrent beaucoup plus facilement lorsqu’elles sont appelées en sélection.

Selon lui, ce socle commun leur offre un atout précieux dans l’assimilation du style de jeu national et les destine, à terme, à occuper un rôle prépondérant au sein de l’équipe.

Outre les aspects techniques et tactiques, le programme accorde une place importante au développement physique et au renforcement mental, selon une progression adaptée à chaque étape de la formation. L’objectif est d’aider les jeunes joueuses à répondre progressivement aux exigences du très haut niveau.

Le sélectionneur estime qu’une préparation globale aussi poussée permet aux joueuses d’aborder les compétitions internationales avec davantage de sérénité, tout en étant capables d’assumer des responsabilités majeures au sein du groupe.

Fort de son expérience de terrain, Okiyama Masahiko juge que ce modèle de formation mérite d’être pérennisé et même renforcé. Les méthodes les plus probantes, ajoute-t-il, gagneraient également à être diffusées plus largement auprès des clubs et des structures locales afin d’élever le niveau global de la formation du football féminin à l’échelle nationale.

La présence de 18 joueuses issues du système national de préformation dans l’effectif des U17 vietnamiennes, combinée à cette qualification pour la phase finale continentale, constitue ainsi le résultat concret d’un investissement structuré et ciblé dans la formation.

Pour consolider ce réservoir, il demeure toutefois nécessaire d’élargir encore le recrutement, d’améliorer la qualité de l’encadrement et d’accorder davantage de temps de jeu aux jeunes joueuses.

C’est à ce prix que le football féminin vietnamien pourra continuer à se doter d’un effectif plus étoffé et plus compétitif, à la hauteur des exigences croissantes des compétitions régionales et continentales.

Phuong Nga/CVN