États-Unis

Les stocks commerciaux de pétrole baissent, les réserves de diesel au plus bas depuis 2003

Les réserves commerciales de pétrole ont une nouvelle fois baissé la semaine passée aux États-Unis, selon des données officielles publiées mercredi 4 novembre, tandis que les stocks de diesel s'affichent au plus bas depuis plus de 20 ans.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sur la période de sept jours achevée le 30 octobre, les stocks commerciaux de pétrole brut ont reflué de 900.000 barils, d'après l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le marché tablait sur un repli plus important, autour de 1,7 million de barils, selon la médiane d'un consensus d'analystes publiée par l'agence Bloomberg.

Comme depuis maintenant plusieurs semaines, le recul des réserves peut être attribuable au rythme du raffinage dans le pays, qui reste particulièrement élevé (94,5%).

L'année passée à la même période, les raffineries tournaient à environ 86% de leur capacité.

Les importations de brut sont restées stables d'une semaine à l'autre, tandis que les exportations ont nettement reflué (-24,29% par rapport à la période précédente).

La production américaine a par ailleurs continué d'enchaîner les records, s'affichant désormais à 14 millions de barils quotidiens.

Le conflit entre Washington et Téhéran a secoué le marché pétrolier et mis à mal les exportations d'hydrocarbures du Golfe. La flambée des prix rend la production dans les autres pays plus rentable.

Autre élément marquant: d'après les chiffres de l'EIA, les stocks de produits distillés - catégorie qui comprend le gazole - sont passés sous le seuil des 100 millions de barils, une première depuis mai 2003.

Ces données alimentent les inquiétudes quant à une remontée des prix du diesel à la pompe aux États-Unis, déjà portés à des niveaux records il y a quelques mois.

Indicateur implicite de la demande, la quantité de produits livrés au marché intérieur s'est affichée, elle, en hausse (+8,67% par rapport à la période précédente), autour de 22 millions de barils par jour.

AFP/VNA/CVN