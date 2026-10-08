Les pays membres de l'AIE veut accélérer la mise sur le marché de 100 millions de barils

Les gouvernements des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont exprimé mercredi 7 octobre leur soutien à une accélération des mises sur le marché de stocks pétroliers prévues dans le cadre de l'action collective convenue en mars 2026. Les engagements restant à mettre en œuvre représentent environ 100 millions de barils de pétrole supplémentaires.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Face aux tensions actuelles sur le marché du gazole, les pays membres ont également appelé à donner, dans la mesure du possible, la priorité au déstockage de gazole.

Selon le communiqué, environ 325 millions de barils de pétrole ont déjà été mis sur le marché depuis mars, certains pays ayant dépassé leurs engagements initiaux. Les pays membres de l'AIE disposent encore d'environ 1,1 milliard de barils de réserves pétrolières publiques d'urgence, dont plus de 200 millions de barils de gazole.

L'AIE s'est dite prête à mobiliser davantage de ces réserves si nécessaire. Elle continuera de travailler étroitement avec les gouvernements de ses pays membres pour suivre la mise en œuvre des engagements pris en mars. La situation sera de nouveau examinée lors d'une réunion du Conseil de direction de l'AIE prévue la semaine prochaine.

Xinhua/VNA/CVN