États-Unis

Le dollar et les Bourses d'Asie trébuchent face au raz-de-marée démocrate, l'IA inquiète

La vague démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis, qui renforcent la perspective de blocages politique et d'un environnement moins favorable à l'intelligence artificielle, font trébucher le dollar face aux grandes devises et reculer les Bourses mercredi 4 novembre en Asie.

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Photo : Kyodo/VNA/CVN

Repli du dollar

Vers 06h30 GMT, le billet vert cédait 0,34% face à la monnaie japonaise à 158,15 yens pour un dollar, après avoir perdu jusqu'à 0,8% en cours d'échanges.

Les démocrates ont signé une victoire sans appel mardi avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès américain lors d'élections de mi-mandat qui ont tourné au désastre pour le président Donald Trump et les républicains.

Les marchés guettaient "l'ampleur de cette +vague bleue+", souligne Chris Weston, analyste du courtier Pepperstone.

"Une victoire démocrate d'envergure contraint les marchés à réévaluer le programme politique restant de Donald Trump (...). Un contrôle du Congrès par les démocrates accroît les risques de blocage législatif, de bras de fer budgétaire, de conflits autour du plafond de la dette et d'enquêtes parlementaires", prévient-il.

Ainsi, "un blocage budgétaire accru réduirait les anticipations d'une nouvelle expansion budgétaire américaine, ce qui pèse sur les rendements obligataires américains et le dollar", abonde Lin Li, de la banque MUFG.

Bourses sous pression, craintes sur l'IA

Les Bourses aussi ont accusé le coup. À Tokyo, l'indice vedette Nikkei a terminé en repli de 1,42% à 62.188 points - limitant ses pertes après s'être effondré de presque 5% en cours d'échanges.

À Séoul, l'indice Kospi, qui avait lui aussi piqué du nez, a finalement effacé ses pertes, terminant en hausse de 0,62%.Taipei a perdu 0,83%, Sydney 0,59%. L'indice hongkongais Hang Seng résistait vers 06H30 GMT (+1,20%).

Les marchés asiatiques ont notamment été tirés vers le bas par un fort repli des valeurs tech liées aux puces pour l'intelligence artificielle (IA).

Les géants sud-coréens des puces mémoire Samsung Electronics et SK hynix, le mastodonte taïwanais des semiconducteurs avancés (-1,53 %), ou encore les japonais Tokyo Electron (-3,41 %) et Advantest (-3,35 %)se sont repliés de concert.

"Un Congrès à majorité démocrate introduit une nouvelle source d'incertitude : le contrôle réglementaire, avec des risques d'enquêtes sur les entreprises d'IA, la concurrence, la protection des consommateurs, la confidentialité des données, la sécurité des modèles" ou encore "des restrictions sur les centres de données, leur consommation d'électricité et d'eau", réagit Charu Chanana, de Saxo Markets.

"Un examen plus approfondi de la réglementation de l'IA, des centres de données, des coûts énergétiques et des incitations à l'investissement va intervenir alors que les investisseurs s'interrogent déjà sur la rentabilité des dépenses colossales consacrées à l'IA", note-t-elle.

Or, "un environnement réglementaire plus strict pourrait inciter les investisseurs à être plus exigeants quant au financement et à la rentabilité des infrastructures d'IA" et même s'il "ne s'agira pas d'une politique ouvertement anti-IA (...) ce résultat politique agit comme un catalyseur pour la réévaluation des prix" des actions du secteur, estime-t-elle.

Stabilisation du pétrole

Les cours du pétrole se stabilisent, dans des marchés suspendus à la perspective de négociations entre Téhéran et Washington en dépit de nouvelles frappes américaines.

Vers 06h30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 0,38% à 103,99 dollars et celui du baril de WTI nord-américain 0,33% à 96,41 dollars. Ils évoluaient en léger repli en début d'échanges asiatiques.

Donald Trump a écrit mardi sur sa plateforme Truth Social : "Les prix du pétrole dégringolent (...) parce que les gens sentent qu'il n'y aura pas de guerre avec l'Iran. L'Iran veut un accord, aussi rapidement que possible. Cela pourrait arriver !".

AFP/VNA/CVN