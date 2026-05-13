Le Vietnam publie les 10 groupes technologiques stratégiques

Le gouvernement a publié une décision relative à 10 groupes technologiques stratégiques et 30 produits technologiques stratégiques prioritaires pour le développement du Vietnam.

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Photo : Giang Huy/CVN

Cette nouvelle liste vise à concentrer les ressources sur le développement des technologies clés et fondamentales ayant un impact significatif sur la croissance économique, la compétitivité et la sécurité nationale.

Cette décision entre en vigueur le 1er juillet prochain et remplace la liste des technologies stratégiques publiée en juin 2025.

Les 10 groupes technologiques couvrent de nombreux domaines clés de l'économie numérique et des industries d'avenir, notamment les technologies numériques ; les technologies de réseaux mobiles de nouvelle génération ; la robotique et l'automatisation ; les biotechnologies et technologies biomédicales avancées ; les technologies énergétiques et des matériaux avancées ; les technologies des semi-conducteurs ; la cybersécurité et les technologies quantiques ; les technologies marines, océaniques et sous-marines ; les technologies aérospatiales ; et les technologies ferroviaires à grande vitesse et urbaines.

Technologies numériques

Dans ce contexte, les technologies numériques sont identifiées comme le groupe central, incluant l'intelligence artificielle, le big data, la duplication numérique, le cloud computing, l'edge computing, l'Internet des objets et la blockchain. Elles constituent le socle de la transformation numérique nationale et du développement de l'économie numérique.

Parallèlement aux 10 groupes technologiques, le gouvernement a également publié une liste de 30 produits technologiques stratégiques, répartis en deux groupes.

Le premier groupe comprend 22 produits déjà commercialisés et susceptibles d'avoir un impact direct sur le développement économique.

Il s'agit notamment de modèles linguistiques vietnamiens à grande échelle, d'assistants virtuels et d'IA spécialisées ; de caméras IA pour le traitement en périphérie ; de plateformes de duplication numérique ; de plateformes de cloud computing ; d'infrastructures de réseau blockchain et de systèmes de traçabilité ; d'équipements et de systèmes de réseau mobile 5G/5G Advanced ; de robots mobiles autonomes et de robots industriels ; de plateformes, de solutions et de modèles pour l'industrie 4.0 ; de solutions de cybersécurité et de sécurité réseau pour les infrastructures critiques et les bases de données nationales.

Ce groupe inclut également des produits liés aux biotechnologies et aux technologies biomédicales, tels que les vaccins de nouvelle génération pour l'homme. Thérapies cellulaires pour l'humain ; systèmes de fabrication de dispositifs médicaux personnalisés utilisant la technologie d'impression 3D ; systèmes de biocapteurs intelligents ; vaccins et produits biologiques de nouvelle génération pour l'élevage, la médecine vétérinaire, l'aquaculture, la culture des plantes et la protection des végétaux ; systèmes de production, de récolte et de transformation poussée des produits agricoles, des sous-produits et de la biomasse ; espèces végétales, animales et aquatiques de nouvelle génération créées grâce à la technologie cellulaire, l'édition génomique et la biotechnologie.

Dans le secteur de l'énergie et des matériaux, les produits listés comprennent des matériaux avancés et des matériaux fonctionnels haute performance pour les industries de transformation et de fabrication ; des batteries avancées et des systèmes intégrés de stockage d'énergie (BESS) ; des systèmes de production, de stockage, de transport et de distribution d'hydrogène vert ; des équipements électriques haute tension et très haute tension, des machines électriques, des moteurs électriques et des systèmes modernes de transmission et d'entraînement électriques ; des systèmes de captage, d'utilisation et de stockage du carbone ; des drones et les systèmes de gestion et de surveillance associés.

Le deuxième groupe comprend huit produits technologiques stratégiques, essentiels pour l'avenir, qui créent de nouveaux moteurs de croissance et garantissent l'autonomie en matière de sécurité et de défense nationales.

Ce groupe inclut des puces spécialisées ; communication quantique, informatique quantique et capteurs quantiques ; systèmes de traitement pour les minéraux en profondeur, le pétrole, le gaz et les terres rares ; systèmes, équipements et solutions technologiques pour l’exploration énergétique souterraine, en eaux profondes et en mer.

Parmi les autres produits figurent les petits réacteurs nucléaires modulaires (PRM) ; les satellites et les constellations de satellites en orbite basse ; la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse ; les plateformes industrielles, les véhicules, les équipements et les systèmes intégrés pour les réseaux ferroviaires à grande vitesse et urbains.

Le ministère des Sciences et des Technologies pilotera, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, la révision et l’évaluation périodiques de cette liste, afin de l’actualiser en fonction des besoins de développement à chaque étape.

Cette nouvelle liste de technologies stratégiques vise à rationaliser les efforts et à privilégier les technologies et les produits ayant un impact direct sur la croissance économique, la compétitivité et les besoins de développement à long terme du pays. Elle privilégie également les technologies déployables et créatrices de valeur à court terme, évitant ainsi une dispersion excessive des ressources.

Nguyên Tùng/CVN