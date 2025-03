Les responsables des Îles Salomon apprécient les relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en Australie et aux Îles Salomon, Pham Hùng Tâm, a présenté ses lettres de créance au gouverneur général et président du Parlement des Îles Salomon, John Patteson Oti, à Honiara, capitale des Îles Salomon, le 5 mars.

À cette occasion, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a salué le Premier ministre des Îles Salomon, Jeremiah Manele, et rencontré plusieurs ministres, dont le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Peter Shanel Agovaka, le ministre du Commerce, de l’Industrie, du Travail et de l’Immigration, Harry Kuma, le ministre des Pêches et des Ressources marines, Nestor Ghiro, le ministre de l'Intérieur, Isikeli Vave, ainsi que le président du groupe des députés des Îles Salomon du gouvernement en place, Trân Nam Son.

Lors de ces rencontres, les dirigeants des Îles Salomon ont exprimé leur satisfaction concernant la coopération entre le Vietnam et les Îles Salomon. Ils ont également exprimé l'espoir que les deux pays intensifieraient les échanges de délégations, la coopération commerciale, en matière d'investissement et de tourisme, et qu’ils pourraient s’inspirer de l’expérience du Vietnam en matière de développement national.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a abordé la promotion de la coopération dans divers domaines tels que le tourisme, le commerce, l'investissement, l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, ainsi que la transformation des produits agricoles et maritimes. Il a également évoqué la coopération dans le secteur des énergies renouvelables, la possibilité d'une connectivité aérienne, ainsi que les négociations sur les accords d'exemption de visa, la non-double imposition et la protection des investissements. L'ambassadeur a également suggéré que le gouvernement des Îles Salomon continue de soutenir la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans ce pays insulaire.

Le diplomate vietnamien a affirmé sa volonté de faire de son mieux pour aider les entreprises vietnamiennes à s'informer et à promouvoir leurs affaires et investissements aux Îles Salomon. Il a également proposé la création prochaine d'une association vietnamienne dans ce pays.

VNA/CVN