Les projets majeurs lancés et inaugurés à l’approche de la Fête nationale

À l’approche de la Fête nationale du 2 septembre, plusieurs localités vietnamiennes ont lancé et inauguré, le 29 août, des projets majeurs dans les domaines des transports, des infrastructures techniques, du logement social et du développement industriel.

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Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, 16 projets ont été lancés ou inaugurés, contribuant à moderniser les infrastructures urbaines et à améliorer les conditions de vie des habitants. Parmi eux figure le projet de logements sociaux dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers de Ma Lang et Cho Ga-Gao, dans l’ancien 1er arrondissement, avec un investissement prévisionnel de près de 16.370 milliards de dôngs (627,92 millions de dollars) et la construction de 2.253 logements de relogement. L’achèvement du projet est prévu en 2029.

Le projet prévoit notamment la construction d’un complexe de logements sociaux d’environ 38 étages à Ma Lang, comprenant 1.400 appartements et 93 logements de faible hauteur, ainsi qu’un immeuble de 35 étages de 760 appartements dans le quartier Cho Ga-Gao. Ces opérations visent à améliorer les infrastructures dans des zones densément peuplées où de nombreux logements sont dégradés et où les conditions de sécurité et de circulation sont limitées.

La ville a également lancé un projet d’amélioration de l’environnement aquatique dans l’ancienne province de Binh Duong, représentant un investissement de 7.211 milliards de dôngs, ainsi que la construction du bâtiment C de l’hôpital Nguyên Tri Phuong, pour un investissement de 510 milliards de dôngs. Cinq projets de logements sociaux ont également été lancés.

Par ailleurs, trois établissements scolaires ont été inaugurés et mis en service, à savoir les lycées Vo Truong Toan, Trân Van Giau et Marie Curie, après des travaux de construction, de rénovation ou de modernisation.

Nouveaux projets d’infrastructures industrielles

Photo : VOV/CVN

À Dà Nang (Centre), la société par actions d’investissement dans les infrastructures de la zone industrielle de Nam Thang Binh a lancé trois projets relevant de la deuxième phase de la zone industrielle : un complexe d’ateliers à louer, une station de traitement des eaux usées et les infrastructures techniques, pour un investissement total de 1.098 milliards de dôngs.

Ces projets comprennent notamment 18 ha d’ateliers à louer, une station de traitement d’une capacité de 4.200 m³ par jour et 29,5 ha d’infrastructures techniques. Leur réalisation simultanée vise à renforcer la connexion entre les espaces de production, les infrastructures et le système de traitement environnemental, afin d’accélérer l’installation des entreprises et d’attirer des projets propres et de haute technologie.

La zone industrielle de Nam Thang Binh, d’une superficie d’environ 346 ha et affichant un investissement enregistré de 4.043 milliards de dôngs, est orientée vers un modèle industriel vert et intelligent, avec des infrastructures synchronisées et des technologies modernes de gestion et de contrôle environnemental.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Phan Thai Binh, a souligné que le développement d’infrastructures industrielles modernes, écologiques et de haute technologie, ainsi que l’intensification de l’attraction des investissements, constituaient des priorités stratégiques pour soutenir une croissance économique durable à deux chiffres.

Il a demandé à l’investisseur d’accélérer les travaux, de mobiliser les ressources nécessaires et de respecter strictement les normes relatives à la qualité, à la sécurité au travail, à la prévention des incendies et à la protection de l’environnement.

La ville s’est engagée à assurer au mieux le relogement, la formation professionnelle et la reconversion professionnelle des habitants concernés, afin de leur garantir des conditions de vie au moins équivalentes, voire meilleures, dans leurs nouveaux lieux de résidence.

VNA/CVN