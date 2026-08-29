Le Vietnam accélère son entrée dans une nouvelle ère

À l’occasion de la Fête nationale (2 septembre), retour en images sur les avancées du Vietnam, témoignant de la maîtrise des technologies, du renforcement des capacités nationales et de la mise en œuvre coordonnée des orientations stratégiques. Autant de jalons concrets qui permettent au pays de poursuivre son développement dans la période à venir.

>> La Résolution n°02-NQ/TW du Politburo façonne l’avenir de Hanoï dans une nouvelle ère

>> La diplomatie, levier d’une nouvelle ère de développement du Vietnam

>> Quatre-vingt-un ans après la Révolution d’Août, le Vietnam ouvre une nouvelle ère de développement

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d’Indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Ce tournant historique ouvrit une nouvelle ère d’indépendance et de souveraineté nationales.

Quatre-vingt-un ans plus tard, le pays s’engage dans une nouvelle phase de développement, portée par les orientations et les politiques stratégiques définies par le Parti, notamment à l’issue de son XIVe Congrès national, tenu en février 2026. Le Vietnam entend ainsi accélérer les transformations dans tous les domaines de la vie socio-économique et culturelle.

La mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux marque une profonde réorganisation du fonctionnement du système politique, avec l’objectif de le rendre plus rationalisé, plus efficace et davantage centré sur les citoyens.

Parallèlement, plusieurs résolutions stratégiques du Politburo du Parti donnent une nouvelle impulsion à l’essor national. Elles fixent des orientations majeures dans des domaines aussi variés que les sciences et technologies, l’économie, l’éducation, la santé, la culture et l’intégration internationale, dessinant les contours d’une nouvelle étape du développement du Vietnam.

La transformation numérique s’accélère et devient une réalité tangible au cœur des formalités administratives et des interactions entre les autorités, les citoyens et les entreprises. L’année 2026 est placée sous le signe de l’action décisive et de la valorisation des résultats, attribuant à chaque unité administrative et chaque secteur une responsabilité accrue dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale.

Sur le plan économique, au cours des sept premiers mois de l’année, le pays a maintenu une dynamique de croissance positive, avec un volume des échanges commerciaux atteignant 659,58 milliards de dollars, en hausse de 28,1% par rapport à la même période de l’an dernier. Le capital d’investissement direct étranger enregistré s’est élevé à 38,06 milliards de dollars, soit une progression de 58%.

Dans le secteur de la santé, la Résolution N°72 fixe l’objectif qu’à partir de 2026, chaque citoyen bénéficie au moins une fois par an d’un examen de santé périodique ou d’un dépistage gratuit. Le domaine des greffes d’organes enregistre également d’importants progrès.

Dans l’éducation, les infrastructures font l’objet d’investissements coordonnés : la construction de 121 écoles-internats dans les communes frontalières des zones montagneuses et reculées a été lancée en 2026, avec pour objectif d’en achever la majeure partie à temps pour la rentrée scolaire 2026-2027.

Les industries culturelles s’affirment progressivement comme un secteur majeur, transformant le patrimoine et l’identité nationale en un véritable soft power et contribuant au développement de l’économie créative.

Le statut international du pays continue également de s’affirmer, notamment à travers sa participation à des missions internationales et le renforcement de ses engagements multilatéraux.





Texte et photos : Linh Thao - VNA/CVN