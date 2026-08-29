Vietnam - États-Unis : un partenariat stratégique global en action

Le 28 août à Hanoï, l’ambassadrice américaine Jennifer Wicks a annoncé l’ouverture de discussions pour établir une feuille de route afin de traduire le partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis en résultats concrets et mesurables.

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Le Vietnam et les États-Unis ont entamé des discussions sur une feuille de route visant à traduire leur partenariat stratégique global en résultats concrets et mesurables dans un large éventail de domaines, a déclaré vendredi 28 août l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, lors d’une table ronde avec la presse à Hanoï.

En réponse à une question de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur la manière dont les deux pays pourraient rendre leur partenariat rehaussé plus substantiel et axé sur les résultats, la diplomate a indiqué que les deux parties partagent une vision similaire de ce que le partenariat stratégique global doit impliquer concrètement, y compris les activités et projets spécifiques nécessaires pour donner de la substance à cette relation.

À titre d’exemple, elle a évoqué la récente visite réussie du porte-avions USS George Washington à Dà Nang, dans le Centre du Vietnam. Le partenariat bilatéral, a-t-elle précisé, s’inscrit dans une perspective d’avenir et couvre des domaines tels que la politique, la sécurité, l’application de la loi, l’économie, la santé, l’éducation et les échanges entre les peuples, avec pour objectif global de promouvoir la prospérité et la sécurité des deux nations.

L’ambassadrice Jennifer Wicks a noté que le prochain troisième anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global offre une occasion opportune de faire progresser davantage la relation bilatérale.

Photo : VNA/CVN

La coopération économique et commerciale figure parmi les grandes priorités de l’ambassadrice Jennifer Wicks durant son mandat.

La diplomate a déclaré qu’elle défendrait les intérêts des entreprises américaines et du secteur privé, tout en veillant à ce que les autorités et les consommateurs vietnamiens prennent conscience de la qualité des produits et services que les entreprises américaines peuvent proposer. Depuis son arrivée au Vietnam, elle a indiqué s’être déjà penchée sur des opportunités dans des secteurs tels que l’aviation, l’énergie, la technologie et la défense.

Oeuvrer côte à côte pour atteindre des objectifs communs

Elle a également salué la volonté du gouvernement vietnamien de dialoguer avec la partie américaine et les entreprises américaines au sujet des préoccupations liées à l’accès au marché ainsi qu’aux défis réglementaires et autres obstacles commerciaux, dans le but de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises américaines.

En matière de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, elle a souligné les progrès accomplis par les deux pays, passant du règlement des conséquences de la guerre à une collaboration sur des sujets plus larges d’intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadrice Jennifer Wicks a décrit les programmes liés aux conséquences de la guerre comme un fondement important de la confiance croissante entre le Vietnam et les États-Unis, affirmant qu’ils démontrent comment Vietnamiens et Américains peuvent œuvrer côte à côte pour atteindre des objectifs communs.

Interrogée sur une future coopération pour l’identification des soldats disparus, elle a indiqué que le soutien des États-Unis pourrait s’appuyer sur les ressources et la technologie du gouvernement, ainsi que sur l’expertise du secteur privé et des établissements d’enseignement.

L’éducation et les échanges entre les peuples constituent un autre pilier important de la relation ; selon la diplomate, le Vietnam occupe la première place au sein de l’ASEAN et figure parmi les principaux pays au monde pour le nombre d’étudiants qui étudient aux États-Unis.

En conclusion de la table ronde, l’ambassadrice Jennifer Wicks s’est engagée à œuvrer pour promouvoir les intérêts communs des deux pays et obtenir des résultats positifs tant pour le Vietnam que pour les États-Unis.

VNA/CVN