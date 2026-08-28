Le PM Lê Minh Hung s’entretient avec le chancelier allemand Friedrich Merz

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Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont salué les avancées du Partenariat stratégique Vietnam - Allemagne et échangé sur les grandes orientations visant à renforcer la confiance politique, à maintenir la dynamique positive des relations bilatérales, à mieux exploiter le potentiel de coopération et à donner un nouvel élan à des relations plus profondes, substantielles et efficaces.

Lê Minh Hung a proposé aux deux parties de continuer à élargir leur coopération globale, d’intensifier les échanges de délégations, notamment de haut niveau et par tous les canaux, et de valoriser les mécanismes de coopération existants afin de favoriser la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Porter les échanges commerciaux à 20 milliards de dollars

En matière d’économie, de commerce et d’investissement, le Premier ministre a souligné le rôle de l’Allemagne en tant que partenaire commercial de premier plan et investisseur important du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE). Il a appelé à créer une nouvelle percée à la hauteur du potentiel et de l’importance des relations bilatérales, avec l’objectif de porter prochainement les échanges commerciaux à 20 milliards de dollars.

Lê Minh Hung a affirmé que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions favorables aux investisseurs étrangers, dont les entreprises allemandes, et les encourageait à développer leurs investissements dans des secteurs où elles disposaient d’atouts, tels que la mécanique, l’industrie automobile, la santé et la transition énergétique...

Saluant la ratification par l’Allemagne de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), il a estimé qu’il s’agissait d’une étape importante pour faciliter les investissements dans les deux sens. Il a demandé à l’Allemagne de continuer à encourager les États membres de l’UE qui n’ont pas encore ratifié l’accord à le faire rapidement et de soutenir la levée prochaine par la Commission européenne du "carton jaune" imposé aux produits aquatiques vietnamiens.

En matière de défense, de sécurité, de travail et de développement des ressources humaines, Lê Minh Hung a proposé d’élargir la coopération dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU et la formation professionnelle selon les normes allemandes, et souhaité davantage de bourses pour les étudiants et cadres vietnamiens pour des formations en Allemagne.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Friedrich Merz a affirmé que les relations Vietnam - Allemagne se développaient très favorablement et disposaient de bases solides et d’un fort potentiel pour être portées à un nouveau niveau.

Soulignant la forte complémentarité entre les deux économies, le chancelier allemand a souhaité renforcer la présence des entreprises allemandes au Vietnam à travers des projets de coopération efficaces et de grande envergure, stimuler le commerce et l’investissement, élargir la coopération énergétique et participer aux projets d’infrastructures de transport stratégiques du Vietnam.

Friedrich Merz s’est déclaré favorable au renforcement de la coopération dans les transports, la logistique, la connectivité aérienne, la transition verte et la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’à la mise en œuvre efficace du Partenariat énergétique Vietnam - Allemagne. Il a également souhaité faire de la science, de la technologie et de l’innovation l’un des piliers importants des relations bilatérales.

Lê Minh Hung a demandé à l’Allemagne de continuer à simplifier les procédures de visa pour les citoyens vietnamiens et de créer des conditions favorables à une meilleure intégration de la communauté vietnamienne dans ce pays, afin qu’elle continue à jouer son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer prochainement dans des cadres bilatéraux et multilatéraux. Friedrich Merz a invité Lê Minh Hung à se rendre en Allemagne, invitation que ce dernier a acceptée, tout en invitant à son tour le chancelier allemand à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

VNA/CVN