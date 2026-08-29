Insignes du Parti pour 80, 65 et 60 ans remis à des vétérans révolutionnaires

À l’occasion du 81ᵉ anniversaire de la Fête nationale (2 septembre), le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a remis, le 29 août à Hô Chi Minh-Ville, les Insignes commémoratifs pour 80, 65 et 60 ans d’appartenance au Parti à des cadres révolutionnaires vétérans, saluant leurs contributions importantes à la cause nationale et au développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a assisté, le 29 août à Hô Chi Minh-Ville, à une cérémonie de remise des Insignes commémoratifs pour 80, 65 et 60 ans d’appartenance au Parti à des vétérans révolutionnaires des quartiers de Tân Dinh, Bên Thành, Xuân Hoà et Sài Gòn.

Félicitant les membres du Parti honorés, Trân Thanh Mân a souligné leurs importantes contributions à la cause révolutionnaire et au développement national. Il a salué leur fidélité au Parti, à la Patrie et au peuple, ainsi que leur sens élevé de responsabilité.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que les distinctions décernées constituaient une reconnaissance des contributions et des sacrifices de ces membres du Parti, représentant non seulement un honneur personnel, mais aussi une fierté pour leurs organisations du Parti et leurs familles.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux autorités de Hô Chi Minh-Ville de continuer à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des vétérans, tout en renforçant l’éducation aux traditions révolutionnaires auprès des cadres, des membres du Parti et des jeunes, afin de perpétuer les nobles traditions du Parti et de la ville.

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Il a également souligné la nécessité de lier cette action au travail de construction et de rectification du Parti, ainsi qu’à l’exemplarité des cadres et des membres du Parti, notamment des dirigeants.

Après la cérémonie, Trân Thanh Mân s’est rendu au domicile de Nguyên Thi Nam, ancienne cheffe adjointe du service de l’organisation et du personnel du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, pour lui remettre l’Insigne pour 80 ans d’adhésion au Parti.

VNA/CVN