Les Philippines se préparent à une sécheresse qui pourrait s’étendre à l’ensemble du pays

Les Philippines pourraient connaître une extension progressive de la sécheresse au cours des prochains mois, l’ensemble des provinces du pays étant susceptibles d’être touchées d’ici mars 2027, selon les prévisions du DOST.

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Photo : ST/CVN

Le Département de la Science et de la Technologie (DOST) des Philippines a averti que la sécheresse et les conditions sèches pourraient continuer de s’étendre au cours des prochains mois, avec un risque de voir l’ensemble des provinces du pays touchées d’ici mars 2027.

Lors d’un point de presse tenu le 5 octobre au palais présidentiel, le secrétaire du DOST, Renato Solidum, a indiqué que, selon les prévisions couvrant la période d’octobre 2026 à mars 2027, la sécheresse pourrait commencer à toucher certaines régions dès octobre et se prolonger jusqu’à la dernière semaine de mars. Les conditions sèches devraient progressivement gagner l’ensemble du territoire.

Selon les critères appliqués aux Philippines, une sécheresse météorologique est déclarée lorsqu’une région enregistre pendant trois mois consécutifs des précipitations nettement inférieures à la normale, avec un déficit pluviométrique supérieur à 60% par rapport à la moyenne.

Au 30 septembre, sept provinces philippines étaient déjà confrontées à la sécheresse : Albay, Camarines Norte, Camarines Sur et Catanduanes, dans l’île de Luçon, ainsi que Negros, Samar oriental et Siquijor, dans la région des Visayas.

Renato Solidum a précisé que les prévisions du DOST portaient sur la sécheresse météorologique, définie à partir du déficit de précipitations. Ses conséquences concrètes sur l’approvisionnement en eau domestique, l’agriculture et les activités économiques dépendront également de la capacité à gérer et à préserver les ressources disponibles dans les réservoirs, ainsi que du niveau d’humidité des sols.

De son côté, l’Administration philippine des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques (PAGASA) a publié des prévisions mensuelles de précipitations pour la période d’octobre 2026 à mars 2027.

En octobre, des précipitations inférieures à la normale sont prévues dans la majeure partie de Luçon, des Visayas et de la région de Caraga, tandis que le nord de Luçon et le sud de Mindanao pourraient enregistrer des précipitations proches de la normale. À partir de novembre, de nombreuses régions devraient connaître des précipitations faibles ou nettement inférieures à la normale, même si certaines zones de Mindanao pourraient encore recevoir des précipitations proches de la moyenne.

Fait particulièrement préoccupant, de décembre 2026 à mars 2027, le DOST prévoit des précipitations nettement inférieures à la normale sur l’ensemble du pays, ce qui accroîtrait le risque d’une sécheresse prolongée.

Selon Renato Solidum, les effets du phénomène El Niño ont commencé à se faire sentir entre août et octobre et devraient s’intensifier entre décembre 2026 et février 2027.

Cette alerte met en évidence la nécessité pour les Philippines de renforcer la gestion des ressources en eau des réservoirs et d’anticiper les mesures d’intervention, notamment dans les régions fortement tributaires des précipitations pour l’agriculture et l’approvisionnement en eau.

VNA/CVN