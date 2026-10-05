Cyberattaque dans les Hauts-de-France : plus de 500.000 personnes touchées, selon la région

Des données concernant près de 545.000 personnes ont fuité lors d'une cyberattaque ayant visé deux prestataires de la région Hauts-de-France en fin de semaine dernière, a annoncé lundi 5 octobre son président Xavier Bertrand (LR).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Samedi, la région avait indiqué à l'AFP que deux de ses prestataires, Atexo et Docaposte, avaient été "victimes d'une cyberattaque ayant permis un accès non autorisé à des données personnelles" traitées pour le compte des Hauts-de-France.

Des informations "d'un maximum de 515.000 personnes sur les 745.000 enregistrées sur la plateforme" d'Atexo ont fuité, a détaillé lundi M. Bertrand lors d'une session plénière du conseil régional.

Il s'agit des "noms, prénoms, mails, type de tiers, habilitations" de ces personnes, et il n'était pas encore possible de savoir à ce stade si leurs relevés d'identité bancaire (RIB) "ont été consultés et ont pu être extraits", a-t-il ajouté.

Concernant la plateforme hébergée par Docaposte "Carte génération #HDF", qui permet notamment à des lycéens et apprentis d'utiliser des aides de la région, les données de près de 30.000 bénéficiaires et partenaires "auraient fuité".

Il s'agirait essentiellement de contrats d'apprentissage et de RIB dans le cas de Docaposte, a précisé M. Bertrand.

La région avait déclaré samedi à l'AFP que l'incident était "désormais résolu" et son "système d'information interne" n'avait pas été touché.

Elle avait également indiqué avoir informé l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et avoir "déposé plainte auprès des autorités compétentes".

Selon le site spécialisé FrenchBreaches, un utilisateur qui aurait revendiqué cette attaque en ligne avait d'abord annoncé détenir les données personnelles de plus de 700.000 personnes.

Touchée par de nombreuses fuites de données, la France figure parmi les pays les plus ciblés par des cyberattaques, en raison de l'attractivité de ses données mais aussi de certaines faiblesses de ses défenses, selon plusieurs rapports et experts.

Les données volées sont souvent revendues au marché noir et utilisées pour des escroqueries.

AFP/VNA/CVN