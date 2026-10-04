Tchad : des cas de dengue signalés dans quatre provinces, dont N'Djaména

Des cas de dengue ont été signalés dans les provinces du Ouaddaï, du Wadi Fira et du Sila, ainsi qu'à N'Djaména, a annoncé samedi 3 octobre le ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué signé par la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, Mbaïdedji Dekandji Francine, le ministère a rappelé que la dengue est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques infectés et se manifeste notamment par une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées, des vomissements et des éruptions cutanées.

Le ministère a appelé toute personne présentant un ou plusieurs de ces symptômes à se rendre dans l'établissement de santé le plus proche pour y être diagnostiquée et prise en charge.

Afin d'interrompre la transmission de la maladie, les autorités sanitaires recommandent notamment de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action, y compris pendant la journée, de porter des vêtements à manches longues et d'utiliser des répulsifs.

Elles recommandent également d'éliminer les ordures et de vider les eaux stagnantes autour des habitations, ainsi que de couvrir les récipients contenant de l'eau.

Xinhua/VNA/CVN