Le Nobel de médecine récompense un trio pour leurs travaux sur le cerveau

Le prix Nobel de médecine, édition 2026, a été décerné lundi 5 octobre à l'Américain Karl Deisseroth et aux Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel pour leurs travaux visant à percer les mystères du cerveau.

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Le comité, réuni à Stockholm a notamment récompensé le trio pour leurs recherches sur l'optogénétique, une méthode qui permet de montrer comment les cellules nerveuses façonnent les souvenirs, les émotions et les comportements dans le cerveau.

"Tous les trois ont été très surpris", a assuré Thomas Perlmann, secrétaire du comité Nobel lors d'une conférence de presse.

À commencer par l'Américain Karl Deisseroth, 54 ans, de la prestigieuse université de Stanford, qui, a-t-il ajouté, "était clairement en train de dormir" quand il a reçu l'appel lui annonçant la bonne nouvelle. Il est désormais bien réveillé.

L'optogénétique offre des possibilités inédites de "cartographie du cerveau dont nous ne pouvions autrefois que rêver", s'est félicité Per Svenningsson, président du comité Nobel de médecine.

"Cette méthode est désormais utilisée dans des laboratoires du monde entier pour percer les mystères du cerveau", note le Prix Nobel sur X.

Tout a commencé quand les Allemands Peter Hegemann, 71 ans, et Georg Nagel, 73 ans, ont découvert une protéine, la channelrhodopsine, dans une algue unicellulaire, capable de nager en direction d'une source de lumière.

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Karl Deisseroth, psychiatre et neurologue américain, a ensuite transformé cette protéine en une technique similaire à celle d'un interrupteur qui utilise la lumière pour contrôler les cellules.

Cette approche permet désormais aux chercheurs de mieux comprendre comment certains types de cellules contribuent à des comportements tels que l'apprentissage, la peur, l'addiction ou encore le mouvement, et pourrait un jour déboucher sur des traitements contre des troubles neurologiques et sensoriels comme la maladie de Parkinson et l'épilepsie.

Le prix Nobel de médecine donne le coup d'envoi de la saison des récompenses la plus suivie au monde.

Avec comme point d'orgue l'attribution du prix Nobel de la paix vendredi.

La littérature jeudi 8 octobre

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Le prix de physique sera remis mardi 6 octobre avec le Britannique John B. Pendry et sa "cape d'invisibilité", parmi les favoris.

Puis le prix de chimie sera annoncé mercredi 7 octobre.

Le lauréat de littérature, distinction phare des Nobel, sera dévoilé jeudi 8 octobre.

L'Argentine Samanta Schweblin, 48 ans, pourrait être l'une de ces lauréates potentielles. Tout comme l'autrice américano-antiguaise Jamaica Kincaid.

En plus d'être une des récompenses les plus prestigieuses de la planète, le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 12 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un million d'euros.

Le prix d'économie clôturera la saison Nobel le 12 octobre.

AFP/VNA/CVN