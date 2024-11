Les Mauriciens aux urnes pour des législatives à suspense

Les Mauriciens se rendent aux urnes dimanche 10 novembre pour élire leurs députés, avec la police dans les bureaux de vote alors que l’opposition met en garde contre un risque de fraude dans l'archipel de l’océan Indien, généralement considéré comme l’une des démocraties plus stables et les plus prospères d’Afrique.