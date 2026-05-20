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Cristiano Ronaldo convoqué avec le Portugal pour son sixième et ultime Mondial

Cristiano Ronaldo a été appelé mardi 19 mai avec l'équipe du Portugal pour disputer à 41 ans sa sixième Coupe du monde, cet été en Amérique du Nord, à la tête d'un effectif animé par le trio du PSG composé de Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Blessé avec son club saoudien d'Al-Nassr fin février, Cristiano Ronaldo avait dû déclarer forfait lors des matches amicaux disputés par la Seleçao en mars contre le Mexique (0-0) et les États-Unis (victoire 2-0).

Le quintuple Ballon d'or a depuis rejoué et se prépare donc à participer à son sixième Mondial, ce qui représenterait un record... que pourrait toutefois égaler son grand rival argentin Lionel Messi.

"Quand on parle de Cristiano Ronaldo, il y a l'icône du football mondial (...) et après, il y a le joueur, notre capitaine, qui est soumis à la même exigence que les autres", a assuré en conférence de presse le sélectionneur Roberto Martinez.

"Il a la compétitivité pour être au Mondial et c'est, de mon point de vue, un capitaine exemplaire", a insisté l'entraîneur de 52 ans.

L'attaquant et capitaine du Portugal a marqué au moins un but lors de chacune des cinq Coupes du monde qu'il a déjà disputées, avec un total de huit réalisations en 22 matches depuis 2006, dont un triplé contre l'Espagne en 2018.

Le natif de l'île de Madère, qui a par ailleurs déjà disputé six championnats d'Europe, avait confirmé en novembre 2025 que le Mondial-2026 sera logiquement son dernier.

"Avec lui, et pour lui"

"C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. (...) J'espère que nous réussirons à gagner cette Coupe du monde avec lui, et pour lui", avait déclaré son compatriote Vitinha dans un entretien publié lundi 18 mai par la FIFA.

C'est avec un autre joueur du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos, que Cristiano Ronaldo sera en concurrence directe pour une place dans l'équipe-type du Portugal.

Au-delà de "CR7" et des quatre joueurs du PSG, la Seleçao pourra se reposer sur la créativité et l'expérience de Bruno Fernandes (Manchester United) et Bernardo Silva (Manchester City), ainsi que sur la puissance de Rafael Leao (AC Milan).

Le rôle de patron de la défense reviendra à Ruben Dias , qui a pourtant connu une saison marquée par les pépins physiques avec Manchester City.

En rappelant que le Portugal a remporté la dernière Ligue des nations, en éliminant l'Allemagne et en battant l'Espagne en finale, Roberto Martinez a affirmé que son équipe se présenterait au Mondial avec un statut de "candidat, mais pas (de) favori".

"Je pense que seule une sélection qui a déjà gagné le Mondial peut être favorite", a-t-il jugé.

Lors du tournoi qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le Portugal entrera en lice contre la RD Congo, avant de défier l'Ouzbékistan puis la Colombie.

Avant de s'installer dans son camp de base de Palm Beach, en Floride, la Seleçao disputera deux matches de préparation à domicile, face au Chili le 6 juin près de Lisbonne, puis contre le Nigeria le 10 juin à Leiria (centre).

AFP/VNA/CVN