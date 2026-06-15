Mondial-2026 : accrochés par le Japon, les Pays-Bas ratent leur entrée

Devant au score pendant une bonne partie de la seconde période, les Pays-Bas ont été accrochés par le Japon (2-2), venu égaliser en toute fin de rencontre, et ont manqué leur entrée dans le Mondial-2026, dimanche 14 juin à Dallas.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Prenant l'avantage par deux fois après la pause, grâce à Virgil Van Dijk (51e) et Crysencio Summerville (64e), les Néerlandais ont cru avoir fait le plus dur face à des Japonais d'abord solides en défense. Mais les Samouraïs bleus, poussés par leurs supporters venus en nombre au Texas, ont recollé à chaque fois, grâce à Keito Nakamura (57e) et à Daichi Kamada (89e).

Avec ce résultat nul, les deux nations sont à égalité dans le groupe F avec un point, avant l'autre rencontre qui opposera la Suède à la Tunisie dans la soirée à Monterrey (lundi 15 juin 4h00 françaises).

Privés au coup d'envoi de leur leader offensif Memphis Depay, placé sur le banc alors qu'il revient de blessure et entré à la 70e minute, les Oranje ne sont pas parvenus à chasser les doutes qui les entourent après une préparation décevante. Juste avant le Mondial, les hommes de Ronald Koeman s'étaient incliné face à l'Algérie (1-0) avant de l'emporter de justesse face à l'Ouzbékistan (2-1).

Ils seront de nouveau sous pression samedi face à la Suède, eux qui ambitionnent de retrouver au moins le dernier carré, un stade de la compétition qu'ils n'ont plus atteint en Coupe du monde depuis 2014.

Coup pour coup

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Sans Depay, c'est Donyell Malen, son suppléant à la pointe de l'attaque des Oranje, qui a allumé la première mèche. Dès la troisième minute, l'attaquant de l'AS Rome s'est bien retourné dans la surface japonaise avant d'armer une frappe puissante, détournée par le gardien Zion Suzuki.

La première période s'est ensuite faite avare en occasions franches, les Néerlandais ayant le contrôle du ballon sans se montrer très dangereux face à des Japonais dont le bloc défensif a bien coulissé pour fermer les espaces.

Juste avant la pause, les Samouraïs bleus se sont enfin signalés mais les frappes de Keito Nakamura (43e) et de Ayase Ueda (45e) ont fuit le cadre de Bart Verbruggen.

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont ajusté la mire. Resté aux avant-postes après un coup franc, Van Dijk a parfaitement croisé sa tête sur un centre de son coéquipier de Liverpool Ryan Gravenberch. Six minutes plus tard Nakamura lui a répondu d'une frappe au premier poteau avant que Summerville ne redonne l'avantage aux siens, d'un tir enroulé du gauche.

Mais après une bonne parade de Suzuki devant Cody Gakpo (73e), le Japon n'a pas abdiqué et a fini par retrouver la faille grâce à Daichi Kamada, tout heureux de détourner involontairement la tête de son coéquipier Koki Ogawa.

L'équipe au maillot bleu, qui avait atteint les huitièmes de finale au Qatar, devra maintenant confirmer cette bonne entrée en lice pour assurer sa qualification en seizième.

AFP/VNA/CVN