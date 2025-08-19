Les incendies ont déjà ravagé 343.000 ha en 2025 en Espagne, un nouveau record

Contraintes d'évacuer leur maison ou de porter des masques pour supporter fumée et odeur de brûlé, des milliers de personnes sont toujours lundi 18 août sous la menace des incendies ravageant l'Espagne, où plus de 343.000 ha ont été calcinés depuis le début de l'année, un record.

"Il y a comme un brouillard, on ne voit pas les montagnes qui sont à 1 km, certaines personnes portent des masques", a décrit à l'AFP Andrea Fernandez, 29 ans, une habitante de Ribadelago (Castille-et-León, Nord-Ouest) jointe par téléphone.

Dans cette région, qui, avec la Galice (Nord-Ouest) et l'Extrémadure (Ouest), est une de celles frappées depuis une quinzaine de jours par de violents incendies qui ont fait quatre morts en Espagne, des milliers d'évacuations se préparent face à l'avancée des flammes.

Depuis sa fenêtre, Andrea Fernandez voit avions et hélicoptères se succéder autour du lac de Sanabria, pour faire des réserves d'eau et les déverser sur les zones en feu. Les éleveurs de la zone, eux, ont descendu leurs bêtes des pâturages pour les mettre à l'abri.

À une centaine de kilomètres, à Benavente, José Carlos Fernandez, lui, n'a pu apercevoir le soleil qu'à partir de 11h00 tant la fumée était épaisse.

"Irrespirable"

"L'air est irrespirable, très dense, l'odeur de brûlé entre dans les maisons", explique à l'AFP ce masseur de 47 ans, lui aussi joint par téléphone. Les activités de plein air au centre aéré de son fils ont toutes été annulées, et lui dit avoir conseillé à sa mère, qui souffre d'une maladie respiratoire, de porter un masque, même chez elle.

Il ressent "une immense indignation" face au manque de moyens : "C'était prévisible: nous avons eu un printemps très pluvieux, avec une explosion de la nature", autant de combustible pour qu'un feu s'embrase rapidement une fois l'été arrivé et la sécheresse installée.

Les flammes ont déjà ravagé plus de 343.000 ha depuis le début de l'année en Espagne, un nouveau record pour le pays, selon le Système Européen d'Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS). L'année 2022 avait jusqu'à présent été la pire en Espagne sur le front des incendies (306.000 ha calcinés).

Le Portugal détient quant à lui le record européen, depuis le début des relevés en 2006, avec 563.000 ha brûlés en 2017, lors d'incendies ayant fait 119 morts.

Depuis le début de l'année, plus de 560.000 ha ont brûlé dans les deux pays, toujours en proie à de violents sinistres cet été, particulièrement virulents depuis le début d'une vague de chaleur il y a 15 jours, et qui ont déjà fait six morts.

Seule petite note d'espoir: cette vague de chaleur, carburant des incendies, touche à sa fin, selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet).

Mais en attendant d'éventuels effets bénéfiques d'une baisse des températures, qui ont atteint jusqu'à 45°C dans le Sud de l'Espagne, aucune accalmie n'était en vue lundi 18 août.

"Très difficile"

"Nous avons actuellement 23 incendies actifs de niveau 2", des feux représentant une menace grave et directe pour la population, a résumé lundi matin 18 août à la télévision publique TVE Virginia Barcones, directrice générale de la Protection civile et des Urgences en Espagne.

Une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Astorga et Ponferrada est fermée, ont annoncé les secours, demandant aux pélerins de s'arrêter.

"C'est une situation très difficile, très compliquée", a expliqué à TVE la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, évoquant la "virulence" et l'"ampleur" des incendies, ainsi que la fumée, visible depuis l'espace et qui complique "les interventions par voie aérienne".

Au cours des dernières heures, ces sinistres ont en outre fait deux nouvelles victimes, un pompier en Espagne dont le véhicule est tombé dans un ravin, et un autre pompier au Portugal, dans un accident de la route. Ces décès portent à quatre le nombre de morts dus aux incendies en Espagne, et à deux au Portugal.

Dans ce pays, c'est l'incendie d'Arganil, dans le Centre, qui préoccupe le plus. La moitié des 2.000 pompiers mobilisés sur le terrain y sont déployés.

