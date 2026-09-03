Les félicitations envoyées au Vietnam à l'occasion de la Fête nationale

À l'occasion du 81 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2026), les dirigeants de l'Inde, de la République de Corée, de l'Indonésie, de Singapour, de la Thaïlande, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Canada, du Brunei et du Myanmar, ainsi que les Nations unies, ont adressé des messages et des lettres de félicitations aux dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens.

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Le sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, a adressé des messages de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République Tô Lâm, ainsi qu'au Premier ministre Lê Minh Hung. Le président du Conseil législatif, Pehin Dato Abdul Rahman Taib, a quant à lui adressé une lettre de félicitations au président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Photos : VNA/CVN

Les dirigeants du Brunei ont salué l'amitié solide, la confiance mutuelle et la compréhension entre les deux pays, affirmant que le partenariat global Vietnam-Brunei continue de se développer positivement, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie, de la défense et des échanges entre les peuples, apportant des avantages concrets aux deux populations.

Ils ont exprimé leur souhait de renforcer davantage la coopération avec le Vietnam en vue du 35e anniversaire des relations diplomatiques en 2027 et ont affirmé que le Brunei soutiendrait et collaborerait étroitement avec le Vietnam lors de l'organisation par ce dernier de l'Année de l'APEC 2027, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, tout en favorisant la coopération entre les deux organes législatifs.

À cette occasion, le président indonésien, Prabowo Subianto, a adressé des lettres de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, ainsi qu'au Premier ministre Lê Minh Hung.

Prabowo Subianto a affirmé que les relations Vietnam-Indonésie se sont fortement développées au cours des sept dernières décennies sur la base de la confiance et du respect mutuels, les deux pays œuvrant ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Il a exprimé sa conviction que, s'appuyant sur le Partenariat stratégique global, l'amitié de longue date entre les deux pays continuera de progresser, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération innovantes, inclusives et mutuellement avantageuses, et constituant une base solide pour un renforcement de la collaboration bilatérale dans divers domaines, au bénéfice concret des populations.

Le secrétaire général et président Tô Lâm et le Premier ministre Le Minh Hung ont également reçu les félicitations du président du Myanmar, Min Aung Hlaing.

Le dirigeant birman a exprimé le souhait que les deux pays renforcent leur coopération étroite afin de promouvoir davantage leur Partenariat de coopération global. Il a également félicité le Vietnam pour avoir assumé avec succès sa présidence du mécanisme de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) en 2026 et a assuré le Vietnam de son soutien au sein des mécanismes dont les deux pays sont membres, notamment l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le CLMV et la Stratégie de coopération économique Ayeyarwady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).

Le président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm. Le Premier ministre Lawrence Wong a adressé un message de félicitations à son homologue vietnamien Lê Minh Hung, et le président du Parlement, Seah Kian Peng, a adressé un message de félicitations au président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Dans leurs lettres et messages, les dirigeants singapouriens ont félicité le Vietnam pour ses réalisations et ont réaffirmé leur haute estime pour l'amitié et le partenariat stratégique global qui unissent les deux pays. Ils ont souligné la confiance politique croissante, la coopération multiforme et l'intensification des échanges entre les populations.

Ils ont également insisté sur l'importance de la visite d'État du secrétaire général et président Tô Lâm à Singapour en mai et du premier dialogue stratégique Vietnam-Singapour en août, affirmant que ces événements ont contribué à insuffler une nouvelle dynamique, à approfondir la confiance politique et à élargir la coopération et la connectivité dans de nouveaux domaines, et ont permis la mise en œuvre effective et concrète du partenariat stratégique global bilatéral.

Les dirigeants singapouriens ont exprimé le souhait que les deux parties continuent de coopérer étroitement en 2027, année où Singapour assumera la présidence de l'ASEAN et où le Vietnam accueillera l'APEC.

Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, a adressé un message de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, tandis que le Premier ministre Anutin Charnvirakul a adressé un message de félicitations à son homologue vietnamien.

Dans leurs messages, les dirigeants thaïlandais ont présenté leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux aux dirigeants et au peuple vietnamiens, souhaitant au pays paix, succès et prospérité. Ils ont salué les remarquables progrès socio-économiques du Vietnam et sa contribution positive à la croissance et à la prospérité régionales.

Ils ont également souligné la contribution du Vietnam à la paix et à la prospérité au sein de l'ASEAN, se disant convaincus que l'amitié de longue date entre les deux pays continuerait de se renforcer et que leur partenariat stratégique global et leur coopération bilatérale deviendraient de plus en plus concrets.

À cette occasion, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a également adressé une lettre de félicitations à son homologue vietnamien, exprimant sa satisfaction quant aux progrès réalisés par les deux pays depuis l'établissement de leur partenariat stratégique global en 2024 et formulant le vœu de poursuivre une collaboration étroite avec les hauts dirigeants vietnamiens pour faire progresser davantage les relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

La présidente indienne Droupadi Murmu et le Premier ministre Narendra Modi ont adressé des lettres de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm. Ils ont souligné que sa visite d'État en Inde, en mai dernier, avait contribué à renforcer les liens historiques entre les peuples des deux pays et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

Les dirigeants indiens ont affirmé que le partenariat stratégique global renforcé est le fruit de la confiance bâtie par les deux pays au fil des décennies, et ont exprimé leur souhait de maintenir une coordination étroite pour porter les relations Vietnam-Inde à un niveau supérieur, apportant ainsi des bénéfices concrets à leurs populations.

Dans son message de félicitations au plus haut dirigeant vietnamien, le président de la République de Corée, Lee Jae-myung, a félicité le Vietnam et a salué le développement vigoureux du pays vers une nouvelle ère, tout en exprimant l'espoir que la République de Corée devienne un partenaire de confiance du Vietnam dans la réalisation de ses objectifs stratégiques nationaux.

La gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, a également adressé une lettre de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, tandis que le Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, a envoyé des lettres de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm ainsi qu'au Premier ministre Lê Minh Hung.

Les dirigeants néo-zélandais ont souligné que les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande avaient enregistré des progrès significatifs au cours de l'année écoulée et que les deux pays disposaient d'un potentiel de coopération considérable. En s'appuyant sur le partenariat stratégique global, les deux parties disposent d'une grande marge de manœuvre pour multiplier les opportunités au profit des entreprises et des populations, avec pour objectif d'atteindre un volume d'échanges bilatéraux de 3 milliards de dollars. La visite d'État du dirigeant Tô Lâm en Nouvelle-Zélande a constitué une étape importante, insufflant une nouvelle dynamique et définissant des orientations pour la coopération future.

Au nom du gouvernement et du peuple australiens, la gouverneure générale Sam Mostyn a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, ainsi qu'au gouvernement et au peuple vietnamiens. Elle a affirmé que le partenariat stratégique global entre les deux pays se développait vigoureusement, fondé sur la confiance stratégique, les échanges entre les peuples et un engagement commun en faveur d'une région pacifique, stable et prospère. L'Australie soutient l'objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045, tout en accordant une grande importance à une coopération diversifiée dans les domaines du commerce et de l'investissement, de la défense et de la sécurité, de l'éducation, de la science et de la technologie, ainsi que sur les questions internationales.

S'appuyant sur les résultats positifs des visites et échanges de haut niveau entre les deux pays, notamment la récente visite d'État en Australie de Tô Lâm, la gouverneure générale d'Australie Sam Mostyn a exprimé sa conviction que l'amitié bilatérale continuerait de se développer fortement à l'avenir.

Dans une lettre de félicitations adressée au secrétaire général et président Tô Lâm ainsi qu'au peuple vietnamien, la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, a affirmé que le Canada attachait de l'importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec le Vietnam ; une relation développée au fil de nombreuses décennies et renforcée par des liens humains solides ainsi que par un engagement commun à promouvoir la prospérité et la stabilité régionales.

Saluant les progrès significatifs réalisés par les deux parties dans divers domaines ces dernières années, elle a exprimé l'espoir d'accueillir prochainement le plus haut dirigeant vietnamien au Canada afin de renforcer davantage les relations bilatérales et d'exploiter de nouvelles opportunités et perspectives de coopération.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a adressé un message de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, félicitant le peuple vietnamien et saluant les perspectives d'avenir du Vietnam ainsi que ses contributions concrètes à la communauté internationale.

Face à des défis mondiaux de plus en plus pressants, le secrétaire général de l'ONU a souligné la nécessité de maintenir le dialogue et la solidarité, et de renforcer la coopération multilatérale pour promouvoir la paix, la sécurité, le développement durable et la protection des droits de l'homme.

À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie, de Singapour, du Myanmar, de la Thaïlande, des Philippines, de la Malaisie, de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande ont envoyé des lettres et messages de félicitations au ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung.

VNA/CVN