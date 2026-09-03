Le gouvernement examine la situation socio-économique des huit premiers mois

Dans l’après-midi du 3 septembre, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé la réunion périodique du gouvernement d’août 2026, consacrée à l’évaluation de la situation socio-économique en août et au cours des huit premiers mois de l’année, ainsi qu’aux principales tâches et mesures pour la période à venir.

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En ouverture, Lê Minh Hung a souligné que la réunion intervenait juste après la Fête nationale du 2 septembre et la première session extraordinaire de la XVIe législature de l’Assemblée nationale. Il a appelé à accélérer les efforts afin d’accomplir au mieux les tâches et objectifs fixés pour 2026.

Photos : VNA/CVN

Dans un contexte international et régional toujours complexe et imprévisible, le gouvernement s’est attaché à perfectionner les institutions, à améliorer le climat des affaires, à maintenir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation et à préserver les grands équilibres de l’économie. Des efforts ont également été déployés pour accélérer le décaissement des investissements publics, développer les infrastructures et soutenir la croissance, tout en accordant une attention particulière aux domaines culturel et social et aux conditions de vie de la population, a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement a indiqué que la situation socio-économique avait enregistré des résultats globalement positifs en août, malgré des difficultés et des défis liés aux évolutions défavorables de la situation internationale et régionale ainsi qu’à des facteurs internes de l’économie. Il a demandé une évaluation approfondie de ces difficultés afin d’adopter des mesures appropriées et d’atteindre les objectifs socio-économiques fixés pour 2026.

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Le Premier ministre a également demandé d’évaluer la direction et la gestion du gouvernement, des ministères, des secteurs et des autorités locales, ainsi que le caractère proactif, rapide et flexible des politiques et leur efficacité, conformément aux résolutions et conclusions du Comité central du Parti et de l’Assemblée nationale.

Il a enfin demandé de définir clairement les principales tâches et mesures propres à chaque secteur, notamment pour atteindre l’objectif de croissance de 10%. Il a également insisté sur la mise en œuvre des résolutions et conclusions du 3e plénum du Comité central du Parti et sur la préparation de la deuxième session de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN