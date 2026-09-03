Les Vietnamiens en Chine et au Japon célèbrent la Fête nationale

Les communautés vietnamiennes en Chine et au Japon ont célébré la 81 e Fête nationale du Vietnam dans un esprit de fierté envers leur pays d’origine, tout en réaffirmant leur rôle de passerelles d’amitié et de coopération entre le Vietnam et leurs pays d’accueil.

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À Pékin, l’ambassade du Vietnam en Chine a organisé, le 2 septembre, une cérémonie réunissant des diplomates vietnamiens, des représentants d’entreprises, des étudiants et des membres de la communauté vietnamienne, ainsi que des responsables chinois, des diplomates étrangers et des amis du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné les réalisations majeures du Vietnam après plus de huit décennies d’édification nationale, notamment au cours de plus de 40 années de Renouveau (Dôi Moi). Il a affirmé que le pays entrait dans une nouvelle ère de développement, avec des ambitions accrues à l’horizon 2030 et 2045.

Il a affirmé que la politique étrangère constante du Vietnam consiste à préserver son indépendance et son autonomie, à renforcer ses propres capacités, à promouvoir la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi qu’à diversifier et multilatéraliser ses relations extérieures. Le Vietnam poursuit également une intégration internationale active, proactive, globale et efficace, en se positionnant comme un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Dans ce cadre, le Vietnam considère le renforcement et le développement de son amitié traditionnelle et de son Partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier rang, a indiqué l’ambassadeur.

Les relations entre les deux pays maintiennent une dynamique positive, avec une intensification des échanges à tous les niveaux en 2026, notamment la visite d’État en Chine, en avril, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.

Lors d’une rencontre tenue avant la cérémonie, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Cai Wei, a transmis les félicitations du Parti, de l’État et du peuple chinois à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam, saluant également les grandes réalisations enregistrées par le pays au cours des 81 dernières années.

Il s’est déclaré convaincu que, sous l’orientation stratégique définie par les dirigeants des deux pays, les relations bilatérales continueraient de s’approfondir et que la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam, revêtant une importance stratégique dans la nouvelle période, enregistrerait de nouveaux progrès substantiels. Celle-ci contribuerait à la modernisation socialiste des deux pays ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Pour les Vietnamiens vivant en Chine, la célébration de la Fête nationale a également constitué une occasion de renouer avec leur pays d’origine.

Vu Hoàng Thanh Loan, une Vietnamienne vivant à Pékin, a déclaré que chaque membre de la communauté vietnamienne à l’étranger pouvait être un "ambassadeur culturel", contribuant à faire connaître le peuple et la culture du Vietnam, tout en mettant en relation les ressources économiques et technologiques avec la patrie.

Tô Hông Hoài, qui vit à Pékin depuis près de 30 ans, a estimé que les grandes fêtes nationales revêtaient une signification particulière pour les Vietnamiens vivant loin de leur pays. Elle a ajouté que la communauté vietnamienne en Chine était toujours prête à contribuer à la patrie et à soutenir le pays dans les moments difficiles et face aux catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Au Japon, à Fukuoka, le consulat général du Vietnam a organisé de son côté une cérémonie à l’occasion de la Fête nationale, en présence de près de 200 invités, dont des responsables des autorités locales et des représentants d’agences japonaises, de missions diplomatiques, d’organisations d’amitié, d’entreprises et d’associations vietnamiennes de toute la région de Kyushu-Okinawa.

La consule générale Trinh Thi Mai Phuong a mis en avant les réalisations du Vietnam en matière de développement, sa détermination à poursuivre le perfectionnement institutionnel et la réforme du modèle de croissance, ainsi que l’identification des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et des ressources humaines hautement qualifiées comme moteurs essentiels du développement.

Elle a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance au soutien et à l’aide précieux de ses amis internationaux, dont le Japon, relevant que le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays s’approfondissait et se développait de manière substantielle.

La coopération entre le Vietnam et la région de Kyushu-Okinawa s’est également renforcée dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de la formation des ressources humaines, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples, a-t-elle ajouté.

Les autorités de Fukuoka, Kagoshima, Okinawa et Kumamoto ont salué le développement des relations entre le Vietnam et chacune de ces préfectures, ainsi qu’avec l’ensemble de la région de Kyushu-Okinawa. Ils ont exprimé leur souhait d’élargir davantage la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines économique et culturel et dans les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à la mise en œuvre du Partenariat stratégique intégral bilatéral.

Ils ont également promis de continuer à soutenir la communauté vietnamienne, afin de lui permettre de vivre, d’étudier et de travailler au Japon tout en contribuant davantage au développement local.

Les communautés vietnamiennes en Chine et au Japon jouent ainsi un rôle croissant de passerelles entre le Vietnam et leurs sociétés d’accueil. Elles contribuent non seulement au rapprochement entre les peuples, mais aussi à l’élargissement de la coopération économique, culturelle et technologique.

Les célébrations de la Fête nationale ont ainsi constitué à la fois un hommage au parcours de développement du Vietnam au cours de ses 81 années d’histoire et une réaffirmation de l’engagement commun à approfondir l’amitié, la compréhension mutuelle et la coopération durable entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.

VNA/CVN