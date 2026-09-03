La valeur des documents du Parti réside dans leur réponse aux questions pratiques

Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam ont organisé jeudi 3 septembre une visioconférence nationale pour étudier, appréhender et déployer plusieurs résolutions et directives du Politburo.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté à la conférence et y a prononcé un discours d’orientation.

Avant la conférence, les participants réunis sur le site principal à Hanoi, dont le membre du Politburo et Premier ministre Lê Minh Hung, le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le membre du Politburo et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, ont visité une exposition intitulée "Des personnes humbles mais nobles".

Les participants ont examiné les contenus essentiels d’une directive du Politburo sur le renforcement de l’étude et de la mise en pratique de l’idéologie, de l’exemple moral, des méthodes et du style de Hô Chi Minh dans la nouvelle période de développement, ainsi qu’un programme thématique portant sur ce même sujet pour l’ensemble du XIVe mandat.

D’autres présentations ont porté sur la stratégie du Politburo en matière de travail idéologique dans le nouveau contexte ; sur la résolution visant à promouvoir, dans la nouvelle ère, le rôle d’avant-garde et d’exemplarité, l’innovation ainsi que l’audace de penser, d’agir et d’assumer ses responsabilités chez les cadres et les membres du Parti ; sur la résolution relative aux affaires concernant les Vietnamiens de l’étranger ; sur la résolution concernant le développement régional et l’organisation de l’espace de développement national dans la nouvelle période ; ainsi que sur la résolution visant à faire du tourisme un secteur économique clé dans la nouvelle ère.

Mise en œuvre concertée des documents, création des synergies

Le secrétaire général et le président Tô Lâm a souligné que cette conférence ne se limitait pas à une simple appréhension des contenus, mais marquait le début de l’organisation de leur mise en œuvre. La véritable valeur de ces documents réside dans leur capacité à répondre aux problèmes pratiques et à engendrer des changements tangibles, perceptibles par la population. Chaque comité du Parti, organisme, localité et membre du Parti doit traduire la prise de conscience en actions et la détermination en résultats.

Il a exhorté l’ensemble du système politique à unifier sa compréhension, à saisir les aspects nouveaux ainsi que les interconnexions organiques entre les six documents, et à en assimiler parfaitement le contenu, à organiser leur mise en œuvre coordonnée afin de générer des synergies à cette fin. Le processus d’assimilation approfondie de ces documents doit mettre en lumière les questions à résoudre, les changements de mentalité nécessaires et les lignes d’action requises. Les cadres doivent être encouragés à prendre des initiatives dans l’intérêt commun, tout en restant soumis au contrôle de l’exercice du pouvoir.

Le leader a indiqué que bien que chaque document comporte ses propres objectifs, tâches et outils, les domaines de recoupement doivent être intégrés dans un plan unifié impliquant la coordination des ressources, l’interopérabilité des données ainsi que l’harmonisation des inspections et de la supervision. La bonne exécution d’une tâche unique peut contribuer simultanément à la mise en œuvre de plusieurs documents, générant ainsi des synergies tout en éliminant les doubles emplois et le morcellement des ressources.

Il a souligné la nécessité de perfectionner les institutions, de délimiter clairement les compétences, de garantir les ressources et de gérer les risques. La hiérarchisation et la décentralisation des pouvoirs doit s’accompagner des ressources humaines, financières, technologiques et en données nécessaires, ainsi que de mécanismes de contrôle du pouvoir. Les retards dans l’institutionnalisation, la prise de décision et la levée des goulots d’étranglement font grimper les coûts et entraînent des manques à gagner. Les tâches bien définies doivent être exécutées sans délai, et les obstacles doivent être traités dès le stade initial.

Les comités du Parti de l’Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que les organismes compétents, doivent réviser les réglementations redondantes et combler les lacunes juridiques qui entravent l’innovation, l’intégration régionale, le développement du tourisme, l’attraction des talents et l’utilisation efficace des ressources.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a appelé à des changements substantiels dans le travail du personnel, l’esprit d’avant-garde, la responsabilité en matière d’exemplarité et la culture de la mise en œuvre, les considérant comme des facteurs déterminants pour ancrer les résolutions et les directives dans la vie.

Les cadres constituent le facteur décisif. Il convient donc de sélectionner la personne adéquate pour chaque tâche, de confier des responsabilités permettant de mettre à l’épreuve les capacités, et de fonder l’évaluation, l’affectation et la sélection du personnel sur des résultats concrets. L’évaluation des cadres doit être démocratique, impartiale, objective et multidimensionnelle, tout en étant liée aux fonctions spécifiques et aux résultats concrets. Les personnes chefs de file doivent montrer l’exemple par leurs actions, leurs décisions et leurs résultats. Chaque cadre et chaque membre du Parti, en particulier les dirigeants, doivent montrer l’exemple par les résultats et l’efficacité de leur travail.

Photo : VNA/CVN

Réorganisation des espaces de développement et des ressources

Le secrétaire général et président Tô Lâm a préconisé une réorganisation des espaces de développement et des ressources en cohérence avec les intérêts nationaux globaux, tout en articulant le développement régional et touristique avec la mobilisation des ressources de la diaspora vietnamienne.

Le développement régional doit passer d’une logique fondée sur les limites administratives à celle d’un espace de développement multipolaire et à plusieurs niveaux, articulé autour des fonctions, des avantages comparatifs et des chaînes de valeur ; il doit intégrer les domaines terrestre, maritime, aérien et souterrain, ainsi que les espaces de développement numériques et émergents.

Le développement du tourisme doit s’intégrer aux stratégies nationales de développement et aux stratégies économiques régionales, agissant comme un nouveau moteur de croissance et renforçant le «soft power» ; il doit s’organiser sous la forme d’un écosystème économique global, intersectoriel et interrégional, sans sacrifier le patrimoine, l’identité ou l’environnement au profit d’une croissance à court terme.

Concernant la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, forte de plus de 6,5 millions de personnes, le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé qu’elle constitue une partie indissociable de la nation ainsi qu’une ressource stratégique. Il a souligné le passage d’une approche fondée sur la mobilisation, le rassemblement et le soutien à une démarche axée sur l’accompagnement, la création de mécanismes et la mobilisation de ressources.

Le travail idéologique doit s’inspirer de principes de proactivité, de pertinence, de force de conviction et d’efficacité, mener à bien à la fois la construction et la lutte. La communication sur les politiques doit être opportune, précise et accessible ; elle doit privilégier l’explication, le dialogue et l’écoute, tout en favorisant le consensus grâce aux faits, à un raisonnement solide et à des résultats tangibles. Le cyberespace doit être considéré comme un terrain crucial pour le travail idéologique et comme un canal permettant d’être à l’écoute de la population. La plus grande force de persuasion réside dans la pertinence des politiques, l’exemplarité des responsables et la résolution efficace des préoccupations légitimes du public.

L’inspection et le contrôle doivent être proactifs - en veillant au respect de la discipline tout en émettant des alertes précoces et en aidant à surmonter les difficultés - plutôt que d’attendre l’apparition de conséquences négatives pour agir. L’efficacité du travail idéologique ne se mesure pas au volume de reportages ou d’articles, mais à la capacité de déceler rapidement les problèmes, d’apporter des explications précises, de réagir avec célérité et de renforcer la confiance du public. La population doit être associée au processus, bénéficier des résultats obtenus et être le juge ultime de l’efficacité des mesures prises.

Soulignant l’esprit directeur de cette nouvelle phase, le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que les six documents visent à renforcer le leadership, la capacité de gouvernance et la combativité du Parti ; à bâtir un contingent de cadres pionniers et exemplaires, prêts à assumer leurs responsabilités ; à assurer une gouvernance fluide ; à réorganiser les espaces de développement ; à transformer le tourisme en moteur de croissance ; et à mobiliser toutes les ressources nationales.

VNA/CVN