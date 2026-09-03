Gia Lai mobilise tous les moyens pour rechercher les restes des soldats

La province de Gia Lai (Centre) mobilise les technologies modernes et toutes les sources d’information disponibles pour accélérer la recherche, l’exhumation et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie.

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Photo : VNA/CVN

De témoignages d’anciens combattants et de documents historiques aux vestiges retrouvés sur le terrain, en passant par les drones, les radars géologiques et les recherches faisant appel à l’intelligence artificielle (IA), la province de Gia Lai mobilise tous les moyens disponibles pour rechercher, exhumer et identifier les restes des soldats morts pour la Patrie.

Dans le cadre de la "campagne des 500 jours et nuits", la province s’attache à exploiter toutes les sources d’information et toutes les traces disponibles, en combinant les méthodes traditionnelles avec les avancées scientifiques et technologiques, afin de ramener les soldats tombés au combat auprès de leur famille, de leur patrie et de leur identité.

Les technologies au service des recherches

Le Commandement militaire de la province de Gia Lai coopère avec l’Institut de conception relevant du Département général de la logistique et des techniques du ministère de la Défense pour utiliser des radars géologiques dans les recherches menées sur la colline de Xuân Son et dans la zone du site historique de Cam An Son, dans le quartier de Tam Quan.

Cette technologie permet de détecter des anomalies dans le sous-sol et de délimiter les zones susceptibles d’abriter des restes de soldats, fournissant ainsi des éléments scientifiques supplémentaires pour les opérations de prospection et d’exhumation.

Sur la colline de Xuân Son, la vice-présidente du Comité populaire provincial et cheffe du Comité de pilotage 515 de Gia Lai, Nguyên Thi Thanh Lich, a demandé aux forces chargées des recherches de renforcer l’application des sciences et des technologies.

La province envisage notamment de recourir à l’IA pour faciliter la localisation, l’analyse et le recoupement des données, ainsi qu’à des drones pour effectuer des relevés aériens de l’ensemble de la zone. Les images recueillies serviront à être comparées aux documents historiques, aux informations disponibles et aux résultats des relevés de terrain.

La combinaison des données recueillies sur le terrain, des images aériennes, des témoignages et des documents historiques devrait permettre d’améliorer la précision des recherches et de réduire progressivement les zones à explorer.

Photo : VNA/CVN

Aucune information ni aucune trace ne doit être négligée

Après plusieurs décennies, les anciens champs de bataille ont profondément changé, tandis que de nombreux témoins, aujourd’hui âgés, voient leurs souvenirs s’estomper. Dans ce contexte, chaque information fournie par les anciens combattants, les habitants ou les familles de soldats disparus constitue une piste potentiellement précieuse.

Sur la colline de Xuân Son, théâtre d’une bataille acharnée à la fin décembre 1966, de nombreux cadres et soldats du Régiment 22 de la Division 3 Sao Vàng sont tombés au combat. En mars 2022, les équipes de recherche y ont découvert une fosse commune et exhumé les restes d’environ 60 soldats morts pour la Patrie, dont 51 cadres et soldats du Régiment 22 ont pu être identifiés.

Selon les informations fournies par des témoins et d’anciens combattants, d’autres lieux d’inhumation collective pourraient toutefois encore se trouver dans cette zone.

Dans la commune de Ia Boong, les informations fournies par la population ont également permis aux équipes de recherche de découvrir et d’exhumer les restes de 16 soldats morts pour la Patrie.

Au cours des recherches, plusieurs objets personnels ont par ailleurs été retrouvés dans les tombes, notamment des stylos, des portefeuilles, des timbres et des photographies. Ces objets, malgré leur apparente modestie, peuvent constituer des indices précieux pour recouper les dossiers, les bases de données sur les soldats morts pour la Patrie et d’autres sources d’information.

La population appelée à contribuer aux recherches

Gia Lai appelle les anciens combattants, les témoins historiques, les familles de soldats morts au combat et la population à fournir des photographies, documents, informations et souvenirs concernant les soldats tombés pendant la guerre.

Une photographie conservée dans une famille, le nom d’un ancien camarade d’armes ou encore un récit transmis de génération en génération peuvent constituer les éléments manquants permettant de retrouver l’identité d’un soldat.

Selon le colonel Vo Tân Tài, commissaire politique du Commandement militaire de la province de Gia Lai, chaque cadre, soldat et participant à la "campagne des 500 jours et nuits" ne se contente pas d’accomplir une mission professionnelle, mais contribue également à reconstituer les informations permettant aux soldats tombés au combat de retrouver leur nom, leur patrie et leur famille.

À ce jour, les opérations d’exhumation et de prélèvement d’échantillons en vue de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie sont menées dans 113 cimetières de martyrs de la province. Les équipes ont procédé à l’exhumation de 11 848 tombes et prélevé 7.704 échantillons répondant aux conditions requises, tandis que 4.144 autres échantillons ne remplissent pas encore ces conditions. Parmi ces échantillons, 3 372 ont été remis pour être analysés, recoupés et utilisés dans le processus d’identification.

En combinant témoignages, documents, objets personnels et données scientifiques et technologiques, Gia Lai élargit ainsi les possibilités de recherche, d’exhumation et d’identification des restes des soldats morts pour la Patrie, contribuant à honorer la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie et à leur permettre de retrouver leur identité.

VNA/CVN