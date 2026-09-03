Ouverture de la 6e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert sa 6 e réunion dans l’après-midi du 3 septembre, au siège de l’Assemblée nationale.

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Organisée en deux phases sur près de six jours, cette réunion de septembre doit examiner plus de 40 questions. Elle sera largement consacrée aux travaux législatifs et constituera une étape importante dans la préparation de la 2e session de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

Photos : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que les travaux législatifs devaient accorder la priorité à la qualité, à la faisabilité et aux impératifs de développement. Le Comité permanent doit examiner 31 des 41 projets de loi et de résolution qui devraient être soumis à l’Assemblée nationale lors de sa 2e session. Malgré l’ampleur de la tâche et les délais serrés, la qualité ne doit pas être sacrifiée au profit du calendrier.

Trân Thanh Mân a également appelé à renforcer la discipline dans le travail législatif et la préparation des sessions parlementaires. Concernant le programme législatif de 2027, il a demandé de privilégier les questions urgentes, les obstacles institutionnels ainsi que les nouveaux domaines nécessitant un cadre juridique pour favoriser le développement.

La 2e session de la XVIe législature devrait examiner près de 60 questions, dont plusieurs particulièrement importantes. Sa préparation doit donc commencer suffisamment tôt, avec une coordination dès le départ, et seuls les dossiers réunissant toutes les conditions requises devront être inscrits à l’ordre du jour.

Pour l’ensemble de la session, Trân Thanh Mân a insisté sur un principe : malgré une lourde charge de travail, la qualité ne doit pas diminuer ; malgré des délais serrés, la discipline doit être maintenue ; et lorsque les responsabilités sont clairement définies, elles doivent être pleinement assumées.

VNA/CVN