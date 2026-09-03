Le Vietnam dénombre 6,5 millions de touristes en cinq jours de la Fête nationale

Quelque 6,5 millions de touristes ont été comptabilisés au Vietnam pendant les cinq jours de congé à l’occasion de la Fête nationale, du 29 août au 2 septembre, soit une hausse de 18,1% par rapport à la même période de 2025, selon l’Autorité nationale du tourisme (ANTV).

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Photos : VNA/CVN

Plusieurs grandes destinations ont enregistré une forte progression de leur fréquentation. Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 1,71 million de visiteurs, en hausse de 17,8%, générant des recettes touristiques estimées à 4.900 milliards de dôngs (186,3 millions de dollars). Khanh Hoà a enregistré quelque 1,25 million de visiteurs et 2.100 milliards de dôngs de recettes, tandis que Hanoï a accueilli plus de 904 000 touristes, pour des recettes dépassant 3.000 milliards de dôngs. Dà Nang a enregistré environ 850.000 visiteurs, soit une progression de 37%, avec des recettes estimées à 3.326 milliards de dôngs. D’autres localités, notamment Ninh Binh, Lâm Dông, Quang Ninh, An Giang, Lào Cai et Thanh Hoa, ont également enregistré une forte croissance.

Cette dynamique témoigne de l’attractivité persistante du tourisme intérieur et de l’évolution des habitudes des voyageurs, qui privilégient de plus en plus des destinations offrant des expériences diversifiées. Les séjours de proximité, les circuits interrégionaux et les voyages de courte durée ont notamment été plébiscités, avec un intérêt marqué pour la détente, la découverte de la nature, la gastronomie et les expériences culturelles. Les touristes ont également davantage choisi eux-mêmes leurs moyens de transport.

La croissance du nombre de visiteurs et le maintien de la qualité des services résultent des préparatifs engagés par les autorités locales et les entreprises, de l’innovation dans les produits touristiques, de l’amélioration des services et du renforcement de la gestion. Avant les congés, le Travel Fun Fair, organisé dans le cadre du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2026, avait également proposé des milliers d’offres promotionnelles.

De nouveaux produits touristiques ont également été lancés, notamment le parc de rochers Ông Dia à Lâm Dông et un grand ballon touristique à Cà Mau, tandis que Hanoï a proposé de nouveaux circuits de découverte. Des itinéraires reliant le Vietnam, le Laos et le Cambodge ont également été développés. Parallèlement, des circuits éducatifs et communautaires destinés aux élèves et aux étudiants internationaux, ainsi que des activités de trekking et de cyclisme et des programmes combinant découverte du patrimoine et séjour balnéaire ont été proposés aux visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Durant les cinq jours de congé, le nombre de visiteurs internationaux a également progressé dans plusieurs destinations majeures, confirmant le maintien et l’amélioration de l’attractivité du tourisme vietnamien sur les marchés étrangers.

Dà Nang a accueilli plus de 224.000 visiteurs internationaux, Ninh Binh près de 110.000 et Khanh Hoà environ 96.000 touristes internationaux hébergés. Hanoï a enregistré quelque 94.000 visiteurs, en hausse de 82,4%, Hô Chi Minh-Ville 62.000, en hausse de 37,8%.

Afin de préparer les conditions d’accueil des touristes et de garantir la sécurité pendant les congés et les derniers mois de 2026, l’ANTV avait demandé aux services locaux de renforcer la sécurité, notamment routière, de contrôler la qualité des services et des moyens de transport, et de prévenir les pratiques visant à tirer illicitement profit de la période de congé.

Les autorités locales ont également été invitées à stimuler la demande, à proposer des circuits et forfaits attractifs, à appliquer des politiques promotionnelles et à respecter les règles relatives à l’affichage et à la vente aux prix affichés.

VNA/CVN