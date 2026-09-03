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Politique
Le président de l’AN effectuera des visites officielles en R. de Corée et en Mongolie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, effectueront des visites officielles en République de Corée et en Mongolie du 6 au 11 septembre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

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Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse.
Photo : VNA/CVN

Ces visites seront effectuées à l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, et de son épouse, ainsi que du président du Parlement de Mongolie (ou Grand Khoural d'État), Sandag Byambatsogt, et de son épouse.

VNA/CVN

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