Le président de l’AN effectuera des visites officielles en R. de Corée et en Mongolie

>> Le plus haut législateur exige une révision rigoureuse du système juridique
>> Le président de l’Assemblée nationale reçoit l’ambassadrice de Mongolie
|Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse.
|Photo : VNA/CVN
Ces visites seront effectuées à l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, et de son épouse, ainsi que du président du Parlement de Mongolie (ou Grand Khoural d'État), Sandag Byambatsogt, et de son épouse.
VNA/CVN