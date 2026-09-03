Le président de l’AN effectuera des visites officielles en R. de Corée et en Mongolie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, effectueront des visites officielles en République de Corée et en Mongolie du 6 au 11 septembre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.