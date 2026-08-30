Le protocole d'accord de paix avec les États-Unis sert les intérêts de Téhéran

Massoud Pezeshkian, le président iranien, a affirmé samedi 29 août que le protocole d'accord de paix signé entre l'Iran et les États-Unis sert les intérêts de Téhéran, de l'Asie de l'Ouest et plus largement du monde.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un communiqué publié sur le site Internet de son bureau, il a souligné lors d'une cérémonie dans la capitale Téhéran qu'avec la mise en œuvre de ce protocole, les États-Unis et Israël ne seraient plus en mesure de semer le chaos, l'agression et l'insécurité dans la région, et que les États de la région pourraient poursuivre la voie de la stabilité et du développement.

M. Pezeshkian a également insisté sur la nécessité de faire échec aux "complots sinistres des ennemis" en favorisant l'unité et la solidarité entre les Etats musulmans.

Il a aussi assuré que l'Iran n'a jamais déclenché de guerre, ajoutant : "Nous ne voulons pas la guerre, mais nous nous opposerons fermement à tout agresseur ; aucune puissance ne peut contraindre à la reddition une nation qui se dresse avec toute sa force et sa volonté".

Dans le même temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti samedi, dans une publication sur les réseaux sociaux, que des efforts "majeurs" étaient en cours pour manipuler les marchés mondiaux de l'énergie à des fins personnelles et prolonger la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran.

Parallèlement, le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a également annoncé aujourd'hui que les forces de sécurité du pays ont porté un coup "décisif" à un groupe "terroriste" lié aux États-Unis et à Israël dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, dans le Sud-Est du pays, tuant l'un de ses membres et en arrêtant six autres.

Xinhua/VNA/CVN