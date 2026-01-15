L'OMM confirme que 2025 a été l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a confirmé mercredi 14 janvier que l'année 2025 avait été l'une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées, poursuivant une série d'anomalies en matière de température mondiale.

Photo : AFP/VNA/CVN

La température moyenne mondiale à la surface de la Terre, en 2025, a été supérieure de 1,44 degré Celsius à la moyenne enregistrée entre 1850 et 1900, selon l'analyse consolidée de huit ensembles de données réalisée par l'OMM. Deux de ces ensembles de données classent 2025 comme la deuxième année la plus chaude depuis 176 ans, tandis que les six autres la classent en troisième position, a indiqué l'OMM dans un communiqué de presse.

Les trois dernières années, 2023, 2024 et 2025, ont été les trois années les plus chaudes parmi les huit ensembles de données. La température moyenne consolidée sur trois ans pour 2023-2025 s'est établie à 1,48 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

"L'année 2025 a commencé et s'est terminée par un refroidissement dû au phénomène La Nina, mais elle figure néanmoins parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées en raison de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère", a déclaré la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo.

Mme Saulo a ajouté que les températures élevées sur terre et dans les océans ont contribué à alimenter des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur, des précipitations abondantes et des cyclones tropicaux intenses, soulignant la nécessité de mettre en place des systèmes d'alerte précoce.

Xinhua/VNA/CVN