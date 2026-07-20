Royaume-Uni : Andy Burnham remplace Keir Starmer au poste de Premier ministre

Le nouveau chef des travaillistes Andy Burnham prend lundi 20 juillet ses fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni, le sixième à s'installer à Downing Street en 10 ans, très attendu sur la politique qu'il entend mener pour répondre aux défis majeurs auxquels le pays est confronté.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cet homme de 56 ans, maire du Grand Manchester (Nnord de l'Angleterre) jusqu'en juin, succède au démissionnaire Keir Starmer, qui était arrivé à Downing Street en juillet 2024, après une victoire écrasante du Labour aux législatives qui avait mis fin à 14 ans de gouvernement conservateur.

Après avoir reçu le soutien d'environ 95% des députés travaillistes, Andy Burnham est devenu vendredi le chef du Labour, parti majoritaire au Parlement - une étape incontournable pour prendre la tête du gouvernement.

Keir Starmer avait annoncé son départ le 22 juin, impopulaire dans le pays et fortement contesté au sein de son parti après des décisions maladroites, des polémiques et des défaites électorales locales.

Lundi matin 20 juillet va se tenir un rituel que les Britanniques commencent à bien connaître en raison de la valse des Premiers ministres.

D'abord, Keir Starmer va prononcer un bref discours d'adieu au 10 Downing Street à Londres - la résidence officielle et le lieu de travail du Premier ministre - avant d'aller présenter sa démission au roi Charles III au palais de Buckingham.

Puis ce sera au tour d'Andy Burnham de rencontrer le roi, qui va lui demander de former le gouvernement. Il est attendu à Downing Street à 12h40 GMT, où, dans son premier discours en tant que Premier ministre, il présentera sa vision pour le pays.

Il va exposer "ses priorités" avec l'objectif de "rétablir la confiance dans le gouvernement" et de "donner de l'oxygène" aux Britanniques face à la crise du coût de la vie, selon son équipe.

AFP/VNA/CVN



