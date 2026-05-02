Présence accrue des entreprises vietnamiennes au Canada et en Amérique du Nord

La présence remarquée des entreprises vietnamiennes témoigne d’efforts soutenus pour renforcer la pénétration des produits vietnamiens sur le marché canadien, et plus largement nord-américain.

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Photo : VNA/CVN

Lors du SIAL Canada, le plus grand salon de l’innovation alimentaire au Canada et en Amérique du Nord, organisé du 29 avril au 1er mai à Montréal, la présence remarquée des entreprises vietnamiennes témoigne d’efforts soutenus pour renforcer la pénétration des produits vietnamiens sur le marché canadien, et plus largement nord-américain.

Au-delà d’une simple vitrine commerciale, cet événement constitue une plateforme stratégique pour promouvoir les produits agricoles et alimentaires transformés auprès des importateurs, distributeurs et détaillants internationaux. Il s’inscrit pleinement dans la politique vietnamienne de promotion des exportations, de diversification des marchés et de montée en gamme dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cette année, le Bureau commercial du Vietnam au Canada a mis en place un pavillon national réunissant 15 entreprises, tout en accompagnant cinq autres exposants disposant de leurs propres stands. Cette initiative vise à accompagner les entreprises vietnamiennes dans la promotion de leurs produits, l’accès à des partenaires et l’expansion de leur présence en Amérique du Nord, en particulier dans le secteur des produits alimentaires transformés.

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La conseillère commerciale de l’ambassade du Vietnam au Canada, Trân Thu Quynh, a indiqué que, pour l’ensemble des entreprises participantes, le Bureau commercial avait mis en place diverses formes de soutien concret, notamment des actions de communication via des brochures, des courriels et des portails d’information destinés aux partenaires ayant importé des produits vietnamiens au fil des années.

Au fil des années, la participation vietnamienne au SIAL Canada s’est affirmé tant par le nombre d’entreprises présentes que par la maturité de leur démarche. Alors qu’auparavant nombre d’entre elles participaient essentiellement pour sonder le marché, leurs objectifs sont désormais plus ambitieux : intégrer les circuits de distribution officiels, construire des marques solides et nouer des partenariats durables.

Selon le président exécutif de Vipep, Ta Quôc Su, l’objectif est désormais d’intégrer les grands réseaux de distribution au Canada, plutôt que de se limiter à la communauté vietnamienne ou asiatique. Les capacités des entreprises répondent aujourd’hui aux exigences du marché, même si certaines améliorations restent nécessaires, notamment en matière d’étiquetage, qui présente des spécificités au Canada, ainsi que de contrôle de qualité, car tous les produits ne satisfont pas encore pleinement aux normes requises.

De son côté, le directeur du développement commercial de Lotus Rice, Dang Hoai Phuong, a souligné que sa participation visait à élargir son réseau de partenaires et à promouvoir des produits à forte valeur ajoutée, notamment le riz ST25, qu’il considère comme particulièrement prometteur sur le marché canadien.

Cette évolution traduit un repositionnement stratégique des entreprises vietnamiennes, qui passent progressivement d’une approche centrée sur des niches et des ventes à court terme à une stratégie orientée vers le marché de masse et des partenariats stratégiques à fort potentiel. Il s’agit d’un changement significatif, car sur un marché exigeant comme celui du Canada, il ne suffit pas de disposer de bons produits : il est également essentiel de trouver des distributeurs adaptés, de définir une stratégie de marché pertinente et de s’inscrire dans une perspective de coopération à long terme.

Le directeur général du SIAL Canada, Stéphane Thuillier, a déclaré que le Canada, économie développée à la population croissante et culturellement diverse, offre un terrain favorable. Environ la moitié de la population canadienne est née à l’étranger, dont une part significative originaire du Vietnam, avec une demande croissante pour des produits vietnamiens connus dans leur pays d’origine.

Il a ajouté qu’au-delà de l’intérêt des Canadiens d’origine vietnamienne, de nombreux consommateurs recherchent des produits sains, un segment que le Vietnam est en mesure de satisfaire.

Ainsi, la présence accrue du Vietnam au SIAL Canada dépasse le cadre d’un simple événement commercial. Elle reflète une stratégie d’exportation plus structurée, visant à conquérir des marchés exigeants et à renforcer durablement la position du pays dans les chaînes d’approvisionnement alimentaires mondiales. Si cet élan se maintient, avec le soutien du marché, le renforcement des capacités de normalisation et une stratégie de marque à long terme, le SIAL Canada pourrait continuer à constituer un point d’appui essentiel pour l’expansion des produits vietnamiens en Amérique du Nord.

VNA/CVN