L'ambassade du Vietnam en R. de Corée facilite le rapatriement de 10 marins bloqués

L'ambassade du Vietnam en République de Corée a mis en œuvre des mesures de protection consulaire et aidé 10 marins vietnamiens en difficulté dans ce pays à regagner leur pays.

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Le 22 septembre, l'ambassadeur du Vietnam, Vu Hô, accompagné de représentants de l'ambassade, s'est rendu à l'aéroport pour rencontrer les marins et les saluer avant leur départ pour le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassade, dès qu'elle a été informée des difficultés rencontrées par ces marins, elle a rapidement pris des mesures pour protéger leurs droits et intérêts légitimes. Elle a collaboré avec le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et les autorités compétentes, tout en assurant un suivi régulier de la situation, en restant à l'écoute de leurs préoccupations et de leurs souhaits et en recherchant des solutions pour faciliter leur retour dans les meilleurs délais.

Avec le soutien des autorités sud-coréennes, l'ambassade a mené des actions de protection consulaire, rencontrant directement les marins pour leur apporter un soutien moral, évaluer leur situation et leur fournir une aide alimentaire ainsi que les produits de première nécessité pendant leur attente de rapatriement.

Elle a également étroitement coordonné ses actions avec les organismes sud-coréens compétents afin d'accélérer les procédures nécessaires, tout en veillant aux conditions de vie, à la sécurité et à la santé des marins.

Grâce à la coordination des autorités sud-coréennes et aux efforts de l'ambassade, les 10 marins ont pu accomplir les formalités requises et regagner le Vietnam.

VNA/CVN